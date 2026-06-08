Mercado tecnológico panameño se dinamiza con la licitación de un tercer operador móvil

El Gobierno de Panamá abrirá el proceso de licitación pública internacional con el objetivo de incorporar un nuevo competidor en el mercado de la telefonía móvil nacional.
Panamá inicia el proceso para la licitación de un tercer operador móvil celular
• La iniciativa busca fortalecer la competencia y desplegar tecnología de última generación en un mercado que cuenta con más de cinco millones de líneas activas.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La República de Panamá se prepara para protagonizar uno de los procesos más relevantes en materia digital con la apertura este martes del proceso para la licitación de un tercer operador móvil celular a nivel nacional. Esta iniciativa, que surge en un momento atractivo para la inversión extranjera, persigue fortalecer la competencia, impulsar la innovación tecnológica y consolidar al país como un centro regional de conectividad y desarrollo digital.
Con más de cinco millones de líneas móviles activas y una penetración superior al tamaño de su población, el mercado panameño presenta condiciones excepcionales para nuevos participantes. Del total de las líneas registradas, cerca del 79% corresponde a usuarios bajo la modalidad de prepago, un segmento dinámico y sensible a las ofertas comerciales, lo que abre oportunidades significativas para una empresa capaz de presentar propuestas competitivas y diferenciadas. La reducción del mercado de cuatro a dos operadores durante los últimos años ha generado un escenario donde la demanda por nuevas alternativas adquiere una dimensión estratégica. Analistas del sector coinciden en señalar que el país no enfrenta un mercado saturado, sino una estructura con espacio real para estimular la competencia y ampliar las opciones disponibles para los consumidores.
Portabilidad numérica y recursos de espectro
Los indicadores de movilidad de usuarios respaldan la viabilidad del proceso, registrando una portabilidad numérica que acumula más de 5.5 millones de transacciones desde su implementación en el año 2011. Este comportamiento refleja una disposición constante de los usuarios panameños a migrar hacia operadores que ofrezcan mejores condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio.
El atractivo de Panamá trasciende el tamaño de su mercado local, debido a que esta licitación contempla la asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, un recurso considerado fundamental para el despliegue eficiente de redes de quinta generación (5G). Especialistas destacan que las condiciones económicas previstas para la asignación se encuentran entre las más competitivas de la región, convirtiendo el proceso en una oportunidad interesante para grupos internacionales con estrategias de expansión en América Latina.
Infraestructura y evolución hacia la tecnología 5G
El nuevo operador tendría además la posibilidad de desarrollar una arquitectura 5G Stand Alone (SA) desde su fase inicial, aprovechando una infraestructura nacional que ya registra una cobertura móvil cercana al 96% de la población y acceso a redes 4G para aproximadamente el 86% de los habitantes. Desde el año 2025, el país ya cuenta con servicios 5G de carácter no autónomo (NSA), lo que crea una plataforma favorable para acelerar la evolución tecnológica hacia servicios de última generación.
La posición geográfica y tecnológica de Panamá fortalece el atractivo de la licitación mediante la presencia de múltiples cables submarinos internacionales y una creciente infraestructura de centros de datos. Además, la nación cuenta con una red de fibra óptica de amplia cobertura que ha permitido avanzar en su consolidación como hub digital regional, una condición valorada por operadores que buscan desarrollar operaciones con alcance más allá del mercado local. A ello se suma un entorno jurídico estable y una economía dolarizada que elimina riesgos cambiarios para los inversionistas internacionales, factores que figuran entre los principales criterios de evaluación para proyectos de telecomunicaciones a largo plazo. La próxima licitación representa la incorporación de un nuevo competidor y constituye una oportunidad para acelerar la transformación digital, estimular la inversión y ampliar el acceso de millones de usuarios a servicios móviles más avanzados.
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