Mercado tecnológico panameño se dinamiza con la licitación de un tercer operador móvil

• La iniciativa busca fortalecer la competencia y desplegar tecnología de última generación en un mercado que cuenta con más de cinco millones de líneas activas.

(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La República de Panamá se prepara para protagonizar uno de los procesos más relevantes en materia digital con la apertura este martes del proceso para la licitación de un tercer operador móvil celular a nivel nacional. Esta iniciativa, que surge en un momento atractivo para la inversión extranjera, persigue fortalecer la competencia, impulsar la innovación tecnológica y consolidar al país como un centro regional de conectividad y desarrollo digital.

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