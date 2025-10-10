La confianza es la clave de los pagos invisibles y el futuro del dinero, según SONDA

Panamá entra en la era de los pagos invisibles: la evolución del dinero digital

• El Gerente de Plataformas de SONDA para Panamá y Guatemala, Claudio Serrano, analiza cómo la digitalización transforma el dinero en un proceso invisible, prediciendo que la próxima gran disrupción no será el método, sino la experiencia de pago.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La evolución del dinero es, esencialmente, un relato sobre la confianza. Durante siglos, el valor se ha manifestado en formas tangibles, como metales o papel moneda respaldado por gobiernos. Hoy, el dinero se mueve como impulsos digitales, transformando no solo su formato, sino también nuestros hábitos de consumo y la relación que tenemos con él.

Claudio Serrano, Gerente de Plataformas en SONDA para Panamá y Guatemala, subraya que, históricamente, cada cambio en el dinero ha tenido la misma lógica: hacer que el acto de intercambiarlo sea menos perceptible. Esta tendencia, que comenzó con el papel moneda en la Dinastía Song del siglo XI d.C., culmina hoy en los pagos invisibles.

La Irrupción de la Tecnología en Panamá

Panamá está inmersa en la era de los pagos invisibles, donde las transacciones se simplifican al máximo, pasando de sacar una billetera a simplemente acercar un dispositivo. Serrano destaca la rápida adopción en el transporte público:

• Desde 2023, el Metro de Panamá acepta pagos con tarjetas contactless y Apple Pay.

• En 2024 se sumó Google Pay.

• Actualmente, los usuarios pueden recargar su tarjeta de Metro y Metrobús utilizando Yappy desde la aplicación A2-20.

Esta evolución tecnológica está demostrando ser un motor de inclusión financiera, proporcionando acceso seguro a servicios digitales y permitiendo una participación más plena en la economía moderna. Las cifras lo demuestran: entre 2022 y 2024, las recargas sin contacto en el Sistema de Transporte Público crecieron un 140%, con más de una cuarta parte de estas transacciones realizándose hoy en línea.

Reforzar la Seguridad en los Pagos Intangibles

Sin embargo, el avance hacia la invisibilidad del pago plantea una paradoja fundamental: a medida que la transacción «desaparece», la confianza debe multiplicarse.

Claudio Serrano señala que esta dinámica se refleja en la disyuntiva entre sistemas financieros centralizados, como los bancos centrales, y los descentralizados, como las criptomonedas, que representan una tensión sobre dónde depositar la confianza: en el Estado o en la red.

En este nuevo ecosistema, los negocios deben abordar riesgos críticos como:

• La privacidad de los datos biométricos.

• El fraude digital.

• La posible exclusión tecnológica de sectores de la población por falta de acceso o conocimiento.

Al mismo tiempo, la tecnología ofrece oportunidades valiosas para generar lealtad, inclusión y nuevos modelos de negocio basados en ecosistemas integrados y datos. El experto de SONDA enfatiza que la clave es garantizar que la evolución hacia lo invisible no deje a nadie atrás, funcionando como un puente hacia la equidad digital y la inclusión financiera.

Ejemplos en Asia, con «súper apps» como WeChat y Alipay, demuestran que el futuro del pago es casi imperceptible, integrando compras, división de cuentas y hasta inversión a través de un código QR o reconocimiento facial. El futuro, según Serrano, es que en 50 años el pago será un proceso en segundo plano, tan natural como respirar. La próxima gran disrupción no será el qué usamos para pagar, sino el cómo. El desafío para las empresas es diseñar experiencias donde el pago se desvanezca y la confianza perdure.