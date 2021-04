Prácticas sostenibles: los esfuerzos ecológicos de Samsung hacia un mejor mañana

(1/Abr/2021 – web) Panamá.- En junio de 2020, Samsung Electronics publicó la edición de su Informe de Sustentabilidad de ese año. Su última versión, que se publica anualmente desde 2008, ofrece una visión integral de los resultados de las actividades de gestión de sustentabilidad corporativa que tuvieron lugar a lo largo de 2019.

El informe analiza, entre otros aspectos, los resultados de las actividades de gestión sostenible en las distintas unidades de negocio de la empresa. Por ejemplo: el informe describe cómo las últimas iniciativas sostenibles de Samsung abarcan no solamente a sus productos, sino también empaques, upcycling y procesamiento de materiales, dejando en claro el compromiso de cada unidad de negocios y la inversión en la gestión sostenible de recursos.

Estos esfuerzos han llevado a varios logros importantes en 2019, todos los cuales se describen en detalles en el informe de este año.

El año pasado, el uso de energía renovable por parte de Samsung alcanzó el 92% en Estados Unidos, China y Europa. Como señala el informe, por más notable que sea este número, pronto se podrá superarlo, ya que Samsung está en su camino hacia alcanzar el 100% a finales de este año.

El uso total de energía renovable de Samsung aumentó 14 veces en comparación con el 2017, de 229 GWh a 3,220 GWh. Y, en reconocimiento de su éxito en esta expansión, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos otorgó a Samsung Electronics America, Inc., a Samsung Austin Semiconductor, LLC y a Samsung Semiconductor, Inc., el premio “Green Power Leadership Award for Excellence de 2019”.

La compañía también ha dado pasos significativos hacia la transición a una economía circular, que prioriza el uso de materiales sostenibles y minimiza el desperdicio. En particular, los materiales desechables como el plástico y el vinilo están siendo reemplazados gradualmente por embalajes con recursos sostenibles, como el papel, y para finales de este año, Samsung planea reemplazar todo el papel utilizado en el embalaje de productos de sus divisiones de Consumer Electronics and IT & Mobile Communications por papel de origen sostenible.

Productos ecológicos de Samsung en su hogar

Un ejemplo tangible de los anterior se puede encontrar en las áreas de fabricación de televisores, diseño de empaque y eficiencia energética del producto. En 2021, los televisores Samsung vendrán con un control remoto con energía solar que puede recargarse con luz interior, luz exterior o USB – una innovación única en su tipo para la marca. Esto ayudará a evitar el desperdicio de 99 millones de baterías AAA proyectadas durante siete años.

La tecnología Samsung Digital Inverter presente en los equipos de línea blanca, como en los aires acondicionados WindFree, lavadoras de carga frontal (Flex, AddWash etc.) y de carga superior Black Edition hasta en refrigeradoras como la línea TwinCooling, entre otros, reduce el consumo gracias al ajuste automático de la velocidad del compresor, según la demanda de enfriamiento; el sistema refrigerante R-600ª, galardonado con el Premio ENERGY STAR a la Tecnología Emergente de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y nuestras pantallas Quantum Dot sin cadmio, más eco-friendly, son solo algunos ejemplos con los que Samsung marca la diferencia.

El informe elabora actividades relacionadas con seis temas principales – Compromiso con el Medio Ambiente en Nuestras Operaciones, Gestión de Productos, Capacitación de Personas, Tecnología para el Bien, Inversión en Nuestros Colaboradores y Supply Chain Sostenible. La compañía también ha lanzado por primera vez el índice del Sustainability Accounting Standards Board (SASB – Consejo de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad) y ha fortalecido las medidas para divulgar información basada en las directrices del Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD – Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima), publicada por primera vez el año pasado.

Los lectores interesados también pueden conocer cómo Samsung ha implementado actividades de gestión de sustentabilidad centradas en ESG (medio ambiente, sociedad y gobierno) para contribuir con la tendencia reciente de las empresas que cumplen con sus responsabilidades sociales. El Informe de Sustentabilidad 2020 de Samsung Electronics se puede descargar aquí

Vía Primsgrp