Kilowattia y Fulvia Bósquez triunfan en el Premio Nacional a la Innovación Empresarial

Senacyt y CCIAP otorgan el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025

• Con una bolsa de premios que superó los 70 mil balboas, la Senacyt y la CCIAP distinguieron proyectos de inteligencia artificial, medicina de precisión y liderazgo femenino bajo el marco de la Innovación Empresarial .

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) celebraron la decimonovena edición del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025. Este certamen, que desde su creación en 2007 ha evaluado cerca de 800 propuestas, busca fortalecer la competitividad del país mediante el reconocimiento de proyectos que transforman el conocimiento en desarrollo económico y social.

En la categoría principal, la empresa Kilowattia, S.A. obtuvo el primer lugar gracias a su proyecto «Eficiencia Energética 4.0». Esta iniciativa emplea inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas (IoT) para gestionar el consumo eléctrico en tiempo real, logrando ahorros de hasta un 30% mediante decisiones dinámicas automatizadas. Por otro lado, la distinción de «Empresaria del Año» fue otorgada a Fulvia Bósquez de Vargas, fundadora de la Panadería Santa Librada en Veraguas y figura clave en el Centro de Competitividad de las Provincias Centrales, por su liderazgo histórico y su apuesta por la inversión en conocimiento e investigación.

Excelencia en tecnología y medicina

El segundo y tercer lugar de la categoría empresarial fueron para ICM LAB, S.A., por el desarrollo de la primera plataforma nacional de diagnóstico genético de precisión, y ARPIA Intelligence, Inc., por su sistema de gobernanza de IA para procesos autónomos, respectivamente. Otros proyectos reconocidos incluyeron soluciones en electromovilidad, reciclaje industrial de plásticos, mantenimiento predictivo de redes eléctricas mediante IA y modelos innovadores de atención en hemodiálisis.

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, enfatizó que innovar no se limita a la incorporación de tecnología, sino a mejorar procesos y crear soluciones que impacten positivamente en la sociedad. Por su parte, Juan Arias, presidente de la CCIAP, resaltó que el futuro de Panamá depende de empresas que evolucionen y compitan con calidad, convirtiendo el talento en resultados tangibles y empleos de calidad.

Incentivos para el crecimiento

La edición 2025 del Premio Nacional a la Innovación Empresarial distribuyó un total de B/.67,000.00 entre los ganadores de la categoría de empresas. El primer lugar recibió un capital semilla de B/.30,000.00, mientras que el segundo y tercer puesto obtuvieron B/.20,000.00 y B/.10,000.00, respectivamente. Adicionalmente, las empresas finalistas posicionadas entre el cuarto y décimo lugar recibieron B/.1,000.00 cada una, y la ganadora de la categoría de empresaria del año fue distinguida con un reconocimiento de B/.10,000.00.

A lo largo de su trayectoria, este premio ha beneficiado a más de 100 empresas en sectores estratégicos como el agropecuario, ciencias de la salud, TICS y desarrollo sostenible, consolidándose como la plataforma de referencia para el ecosistema emprendedor y corporativo de Panamá.

