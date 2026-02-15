Expertos regionales se reúnen en el Primer Congreso ALAP PRILATIN 2026 en Panamá

Panamá es sede del Primer Congreso ALAP PRILATIN 2026 sobre privacidad de datos

• La Asociación Latinoamericana de Privacidad impulsa en Panamá un espacio de actualización sobre la Ley 81 de 2019 y la gestión responsable de la información personal.

(15/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Se inauguró en Panamá el Primer Congreso ALAP PRILATIN 2026, un evento de alto nivel organizado por la Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP) que marca un precedente en la región. La actividad congregó a más de 200 participantes, incluyendo especialistas nacionales e internacionales, autoridades y actores clave de los sectores público y privado interesados en la privacidad, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

Panamá como punto estratégico de privacidad

El congreso se desarrolla en un contexto donde la protección de datos se ha consolidado como un tema esencial y prioritario a nivel global. Con esta iniciativa, Panamá se posiciona como un eje fundamental para la discusión regional sobre el cumplimiento normativo y la seguridad de la información.

El representante de ALAP para Panamá y Centroamérica, Armando Lin Barsallo, quien posee más de 20 años de experiencia y fue el primer director de Protección de Datos Personales de la ANTAI, destacó la relevancia del encuentro. El especialista señaló que este evento establece un avance significativo para el país, permitiendo la actualización de criterios, el robustecimiento de capacidades y el fomento de una cultura sólida de protección de datos en todos los sectores.

Marco normativo y herramientas prácticas

Durante las sesiones, los expertos abordaron temas estratégicos vinculados a la Ley 81 de 2019. Esta legislación, vigente en Panamá desde marzo de 2021, regula el tratamiento de datos personales mediante el establecimiento de principios, derechos y obligaciones específicas. Entre los puntos destacados se encuentran los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), así como la obligatoriedad del consentimiento para el manejo de información sensible.

El programa del Primer Congreso ALAP PRILATIN 2026 fue diseñado con un enfoque técnico para ofrecer herramientas prácticas a las organizaciones. El objetivo principal es fortalecer los procesos de cumplimiento y garantizar una gestión responsable de los datos en un entorno digital cada vez más complejo.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: