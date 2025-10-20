Process AI se posiciona como clave para optimizar costos y productividad en Latinoamérica

Cinco tendencias de Process AI para fortalecer la resiliencia empresarial en la región

• Esta especialidad de la inteligencia artificial integra modelos matemáticos y algoritmos avanzados para permitir a las empresas latinoamericanas responder con agilidad ante desafíos logísticos y operativos.

(20/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el contexto de la transformación digital, una disciplina menos visible, pero de alto impacto, está redefiniendo los pilares productivos de América Latina: la Process AI, una aplicación de la Inteligencia Artificial basada en la Investigación de Operaciones (OR). Esta especialidad interdisciplinaria integra modelos matemáticos, análisis estadísticos y algoritmos avanzados para asistir la toma de decisiones en entornos de alta complejidad.

Según Federico dos Reis, CEO de INFORM para Latinoamérica, la OR permite a las empresas «aprovechar los recursos disponibles de manera más eficiente, al correlacionar múltiples variables, restricciones y prioridades». Esto se traduce en la implementación de soluciones integradas que fortalecen los procesos de negocio. «Process AI, una de las tecnologías que utilizamos y promovemos, permite la automatización y toma de decisiones inteligentes, llevando la optimización de procesos a un nuevo nivel”, afirmó el ejecutivo.

A continuación, se detallan cinco tendencias en las que la Investigación de Operaciones está marcando la pauta en rubros clave de la región:

1. Decisiones basadas en evidencia y precisión estratégica

En el sector aeronáutico, la Process AI se aplica para optimizar la programación de mantenimiento de aeronaves y los procesos terrestres en aeropuertos. Utiliza modelos predictivos y algoritmos avanzados para la asignación óptima de recursos y tareas, logrando reducir los tiempos de inactividad, mejorar la seguridad y la puntualidad de los vuelos, además de maximizar la productividad de la flota y la infraestructura.

2. Cadenas de suministro más resilientes

Los supermercados enfrentan desafíos logísticos diarios para mantener el inventario. La programación de alimentos utiliza la OR para integrar variables como los niveles de inventario, las proyecciones de consumo y los eventos especiales, como los días festivos. Esta capacidad permite equilibrar todos los factores para asegurar que los productos estén disponibles en la cantidad y el momento precisos, previniendo tanto los quiebres de stock como los excedentes.

Cadenas de suministro más sostenibles y adaptables gracias a la inteligencia artificial, https://www.panama24horas.com.pa/tecnologia/cadenas-de-suministro-mas-sostenibles-y-adaptables-gracias-a-la-inteligencia-artificial/

3. Protección estratégica: Prevención de fraude con visión matemática

En el ámbito financiero, donde los fraudes son una amenaza constante, la Process AI se consolida como una herramienta de gestión preventiva. Su objetivo es identificar patrones de pago que resulten inusuales y anticipar posibles transacciones fraudulentas antes de que se materialice el delito. Estos sistemas se fundamentan en algoritmos avanzados que evolucionan con cada transacción, garantizando procesos de compra más seguros y fluidos.

4. Logística inteligente en la construcción

El sector de la construcción opera bajo entornos variables, afectados por el clima, el tráfico, y los ajustes de obra. Los sistemas inteligentes impulsados por IA permiten a las empresas responder con agilidad, optimizando recursos y tiempos. «En procesos críticos como el transporte de hormigón, donde la precisión es esencial, la OR permite tomar decisiones basadas en datos, reasignar recursos en tiempo real y sincronizar el complejo proceso logístico de manera automatizada gracias a Process AI”, destacó dos Reis.

5. Turnos operacionales eficientes y ergonómicos

Frente a la alta rotación y la escasez de personal calificado, la IA ofrece una solución para automatizar la planificación de turnos. Este proceso equilibra las necesidades operativas de la empresa con el bienestar de los colaboradores, mejorando su motivación y el clima laboral general. El CEO de INFORM concluyó que la clave para que las empresas latinoamericanas prosperen es «tomar decisiones ágiles e inteligentes, integrando las necesidades de los colaboradores y aprovechando al máximo los datos disponibles para potenciar la optimización matemática».