¿Qué es un executor de Roblox y por qué es una amenaza para los jugadores?

ESET advierte sobre los peligros de usar un executor de Roblox

• La popularidad de Roblox ha impulsado el uso de herramientas no oficiales, como los executor de Roblox , que prometen ventajas pero conllevan serios riesgos de ciberseguridad.

La plataforma de juegos en línea Roblox, con más de 111 millones de usuarios activos diarios, ha despertado el interés de programas no oficiales que prometen ventajas a los jugadores. ESET, una compañía líder en la detección de amenazas, ha emitido una advertencia sobre el uso de una de estas herramientas: el executor de Roblox , un programa externo que, aunque atractivo para los jugadores, representa riesgos significativos y consecuencias indeseadas, tanto para niños y adolescentes como para sus padres.

¿Qué es un executor de Roblox?

Según Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, un executor de Roblox es una herramienta de trampa o hack que permite a los jugadores ejecutar código personalizado dentro de los juegos. Este tipo de software inyecta código de terceros para que los usuarios puedan obtener ventajas injustas, como ver a través de paredes, modificar el juego a su favor o conseguir moneda virtual de manera gratuita. Aunque estas herramientas se ofrecen a menudo de forma gratuita en internet, su uso conlleva serios peligros.

Riesgos y peligros para los jugadores y sus dispositivos

El uso de un executor de Roblox presenta riesgos a nivel de la experiencia de juego y, lo que es más grave, en materia de ciberseguridad. En primer lugar, Roblox prohíbe explícitamente el uso de este tipo de programas, lo que puede resultar en la eliminación permanente de la cuenta del jugador y la pérdida de todo su progreso.

El segundo y más grave de los peligros es la ciberseguridad. Muchos de los executor de Roblox disponibles en internet contienen malware encubierto. El soporte oficial de la plataforma ha alertado que estos programas a menudo son estafas que buscan que los usuarios descarguen malware, como keyloggers, para robar contraseñas y otros datos personales. Casos recientes, como los de Synapse X y Wave Executor, demuestran cómo herramientas aparentemente legítimas pueden ser comprometidas para distribuir troyanos que roban información o incluso conectan el equipo a una botnet.

El malware asociado a estas herramientas puede robar credenciales, datos sensibles y monederos de criptomonedas, comprometiendo no solo la cuenta de Roblox, sino también otras cuentas o información valiosa del dispositivo. Además, algunos troyanos pueden dañar el sistema operativo o eliminar datos, un riesgo particularmente alto si el juego se utiliza en una computadora familiar.

Recomendaciones de seguridad de ESET

Para proteger a los jugadores jóvenes, ESET ofrece una serie de recomendaciones esenciales:

• Apostar a la educación: Es fundamental explicar a los jóvenes que los trucos “milagrosos” gratuitos suelen ser estafas.

• Mantener la solución de seguridad activa: Nunca se debe desactivar el antivirus o la solución de seguridad, ya que es una señal de alarma.

• Supervisión parental: Los padres deben supervisar el software que instalan sus hijos y establecer reglas para evitar descargas de páginas dudosas.

• Conversar sobre los riesgos: Es crucial que los jóvenes entiendan las consecuencias del uso de estos programas, que van desde la pérdida de datos hasta el baneo de su cuenta.

• Utilizar los recursos de Roblox: La plataforma ofrece controles parentales y guías de seguridad que pueden ayudar a proteger a los usuarios.

Camilo Gutiérrez Amaya, de ESET, concluye que un simple intento de obtener una ventaja en el juego puede convertirse en un grave incidente de ciberseguridad, lo que refuerza la necesidad de educar a los usuarios para que jueguen de forma segura.