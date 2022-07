¿Quieres aprender a programar? sigue estos consejos para principiantes

(20/Jul/2022 – web) Panamá.- El mundo está pasando por una transformación digital como ninguna que hayamos visto en épocas anteriores. Las computadoras se han infiltrado lentamente en todas las facetas de nuestras vidas, desde lo que compramos hasta cómo trabajamos, cómo viajamos e incluso lo que hacemos en nuestro tiempo a solas. Por esto la codificación es una de las habilidades más importantes que puedes aprender para tu desarrollo profesional y personal.

Aprender a codificar puede parecer muy desalentador. Sin embargo, en realidad es mucho más fácil de lo que piensas. Hay toneladas de recursos gratuitos y económicos que puede usar para hacer que aprender a codificar sea una experiencia divertida y agradable.

“En los niños, la codificación es excelente para dar forma al pensamiento crítico en muchos niveles. En primer lugar, implica la resolución de problemas y, al mismo tiempo, enseña que a veces hay más de una respuesta correcta. En segundo lugar, motiva a los niños a intentar múltiples intentos y no temer a los errores. Además, tiene un aspecto literario, al estar centrado en un idioma”, asegura Acer, una empresa que con su iniciativa Acer For Education ha llevado la programación a niños de todo el mundo teniendo como apoyo su portafolio de productos.

¿Por qué quieres aprender a programar?

Antes de comenzar, es fundamental que te preguntes por qué quieres aprender a programar computadoras. ¿Quieres aprender a programar para obtener un nuevo ascenso, para impulsar tu carrera o simplemente como pasatiempo?

Tu respuesta te puede ayudar a determinar qué lenguaje informático debes aprender, así como cuántos recursos y tiempo debes dedicar. La mejor manera de aprender a codificar es primero entendiendo tus objetivos. Al saber lo que quieres, puedes diseñar y adaptar un proceso de aprendizaje que mejor se adapte a ti.

Por ejemplo, si deseas trabajar en tecnología de inteligencia artificial de vanguardia o seguridad cibernética, te beneficiarías de una educación formal en informática que te enseñe múltiples lenguajes informáticos y temas complejos, como algoritmos y estructuras de datos. Sin embargo, si eres un profesional en la mitad de tu carrera que buscas un cambio a una carrera tecnológica, un campo de entrenamiento de codificación puede prepararte fácilmente para las habilidades y la educación que necesitas para hacer ese cambio. Para aquellos que buscan crear sitios web o codificar como pasatiempo, una combinación de cursos en línea gratuitos y tutoriales interactivos podría ser suficiente para comenzar.

Elige un lenguaje de programación

➡ C/C++ : un lenguaje de programación de computadora de propósito general y una opción popular para la codificación introductoria. En comparación con otros lenguajes de codificación populares, C es un poco complicado porque requiere que el usuario escriba más líneas de código para lograr las mismas cosas. Pero, el trabajo adicional sin duda ayudará al usuario a comprender mejor los conceptos abstractos. C++ es el sucesor de C. La sintaxis de C++ es como C con la adición de objetos, un poderoso tipo de variable que facilita la programación de aplicaciones complicadas. Uso: Se usa para programación de juegos, ingeniería de software, estructuras de datos, desarrollo de navegadores, sistemas operativos, aplicaciones

➡ Python: una versión mucho más amigable de C y C ++, Python es un lenguaje de programación popular debido a su sintaxis y versatilidad que le hace fácil de usar, y la similitud del código de Python con el inglés. Todo esto es muy útil para los principiantes y les permite captar rápidamente conceptos fundamentales como funciones. Además, Python tiene una biblioteca de códigos robusta que contiene funciones prediseñadas que puedes conectar a tu código sin tener que escribirlas tú mismo. Uso: Creación de sitios web, software, automatización de tareas, análisis de datos

➡ HTML y CSS: si bien técnicamente no es un lenguaje de programación, el lenguaje de marcado de hipertexto, o HTML, es la columna vertebral de Internet; se utiliza para configurar el contenido de las páginas web. HTML es el lenguaje más fácil de probar y extremadamente útil para aquellos que buscan crear sitios web o quieren entender Internet. CSS, hojas de estilo en cascada, es el lenguaje hermano de HTML. Al igual que HTML, CSS no es técnicamente un programa informático, pero es esencial para la creación de sitios web. HTML maneja qué contenido aparece en una página web y CSS afecta cómo aparece el contenido. Esto significa que el código CSS dictará las características del sitio, como los colores, el tamaño, las fuentes y el diseño.

HTML y CSS son fáciles de aprender en gran parte porque no requieren que pienses en la lógica computacional de los lenguajes de programación. Para aquellos que buscan crear sitios web o programar como pasatiempo, HTML y CSS son un excelente punto de partida. Uso: Se usan en la creación de sitios web

➡ JavaScript: al igual que HTML y CSS, JavaScript es un lenguaje de programación centrado en la web. JavaScript es un lenguaje que convierte las páginas web estáticas en dinámicas y permite que los elementos de la página hagan cosas como moverse o reaccionar a las acciones del usuario. Tener conocimientos de JavaScript, HTML y CSS te convertirá en un excelente desarrollador web. Juntos, estos tres idiomas constituyen la mayor parte del contenido web que ve en línea. Uso: Agregar comportamiento interactivo a páginas web, aplicaciones web y móviles, servidores web, aplicaciones de servidor, programación de juegos

➡ Java: no debe confundirse con JavaScript, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general. Java y Python son similares en el sentido de que son fáciles de leer y comprender para los programadores humanos y pueden manejar tareas complejas con un solo comando. Java es un lenguaje popular en la programación de aplicaciones móviles de Android, aproximadamente la mitad de todas las aplicaciones de Android están hechas con Java. Uso: Aplicaciones GUI, servidores web y servidores de aplicaciones, aplicaciones de middleware, aplicaciones web, aplicaciones móviles, sistemas integrados,

➡ Aplicaciones empresariales: SQL, abreviatura de Structured Query Language, es un lenguaje de dominio específico que se utiliza en la programación y está diseñado para administrar datos. SQL es el lenguaje estándar para los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Para aquellos que trabajan en industrias pesadas de datos como consultoría, finanzas o negocios, SQL es el lenguaje informático más útil para aprender. Uso: Gestión de datos

¡Adelante!

Ahora que tienes una mejor comprensión de los diferentes tipos de lenguajes y has reducido tus opciones, puedes comenzar a aprender a codificar con sitios o cursos de codificación gratuitos. Si estás realmente dedicado o tienes dinero extra, también hay muchos cursos pagos disponibles para ti.

Y, si deseas cambiar de carrera y convertirte en un desarrollador de tiempo completo, un Bootcamp de codificación en persona podría ayudarte. Los bootcamps son excelentes para aquellos que buscan aprender mucho en un corto período de tiempo. Sin embargo, graduarse de un Bootcamp no significa necesariamente que tienes garantizado un buen trabajo. Además, los campamentos de entrenamiento también pueden ser bastante costosos.

Vía Prismgrp