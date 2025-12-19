Impacto del ransomware genera interrupciones operativas y daños reputacionales severos

El ransomware se consolida como la mayor causa de pérdidas financieras para las empresas

• Informes internacionales señalan que el secuestro de datos no solo afecta la información, sino que provoca parálisis operativas y costos millonarios en sectores críticos.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- En el panorama actual de la ciberseguridad, el ransomware se ha consolidado como una de las amenazas más costosas y disruptivas para las organizaciones a nivel global. De acuerdo con estudios internacionales, como el Cost of a Data Breach Report de IBM y el Data Breach Investigations Report de Verizon, este tipo de ataque representa una proporción creciente de los incidentes cibernéticos con un impacto financiero severo en las estructuras corporativas.

El impacto multidimensional del secuestro de datos

El ransomware opera mediante el cifrado de información crítica, exigiendo un rescate para su liberación. No obstante, el daño trasciende la pérdida de datos; los efectos incluyen interrupciones operativas prolongadas, sanciones regulatorias, pérdida de confianza de los clientes y un deterioro profundo de la reputación de la marca. Según la experiencia documentada por Zurich, un solo día de parálisis operativa puede generar pérdidas millonarias, especialmente en sectores estratégicos como la manufactura, el retail, los servicios financieros y la salud.

La complejidad de los entornos tecnológicos actuales y la falta de coordinación entre las áreas de TI, seguridad y negocio dificultan la implementación de controles preventivos. Esto no solo deriva en una caída de ventas, sino en una fuga de clientes y en periodos de recuperación que pueden extenderse por semanas o incluso meses para restablecer la normalidad.

Desafíos en la prevención y estándares internacionales

Zurich Resilience Solutions reconoce que implementar recomendaciones de prevención no siempre es sencillo debido a que la remediación tradicional suele involucrar múltiples equipos y procesos. Las pautas del marco NIST (National Institute of Standards and Technology), específicamente el Cybersecurity Framework (CSF), sugieren un enfoque unificado y automatizado para evaluar vulnerabilidades, configuraciones erróneas en internet y activos críticos que carecen de soluciones antimalware.

Aunque muchas compañías disponen de herramientas de detección, la gestión proactiva requiere ir más allá de los programas tradicionales de vulnerabilidades para evitar retrasos que aumenten la exposición al riesgo.

Resiliencia y continuidad del negocio

Para abordar estos desafíos, se ha desarrollado Zurich Cybersolution 2.0, una herramienta que integra la cobertura de un seguro cibernético con servicios especializados en prevención y recuperación. Este enfoque integral busca reducir la exposición antes, durante y después de un ataque de ransomware a través de:

Respuesta inmediata: Conexión con expertos para contener y eliminar amenazas.

Asesoría legal: Apoyo en cumplimiento regulatorio y gestión de comunicación de crisis.

Planes de remediación: Recuperación acelerada de operaciones y continuidad operativa.

Evaluaciones preventivas: Identificación y mitigación de brechas de seguridad.

Invertir en resiliencia se ha transformado en una necesidad estratégica para proteger la estabilidad y la reputación corporativa frente a un riesgo empresarial que demanda una gestión transversal y basada en estándares internacionales.

