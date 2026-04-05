Nueva era de ransomware The Gentlemen impacta a empresas en Latinoamérica

(05/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- El panorama de la ciberseguridad en la región enfrenta una amenaza emergente denominada ransomware The Gentlemen, un modelo de ataque ultra-adaptativo que ha afectado a más de 250 víctimas en 17 países. Según un análisis de la compañía ESET, este grupo se distingue por ejecutar campañas dirigidas que estudian las defensas específicas de cada organización para superar sus controles de seguridad.

• Reducir la exposición: Cerrar paneles de administración o accesos remotos innecesarios.

• Gestión de credenciales: Utilizar contraseñas robustas y activar el doble factor de autenticación.

• Actualización constante: Aplicar parches de seguridad en sistemas operativos y aplicaciones.

• Control de privilegios y red: Limitar los permisos de usuarios y segmentar la infraestructura crítica.

• Copias de seguridad: Realizar backups periódicos almacenados de forma aislada.

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