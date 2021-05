Red Hat brinda una solución de Kubernetes completa con Red Hat OpenShift Platform Plus

(7/May/2021 – web) Red Hat., el proveedor de soluciones anunció el lanzamiento de Red Hat OpenShift Platform Plus, una nueva edición de la plataforma Kubernetes empresarial diseñada para proporcionar una solución holística que ayude a los clientes a adoptar DevSecOps en toda la nube híbrida. Red Hat OIncpenShift Platform Plus reúne todo lo necesario para crear, implementar y ejecutar casi cualquier aplicación dondequiera que se ejecute OpenShift y, de este modo, brinda una solución de Kubernetes completa lista para usar.

Kubernetes es uno de los proyectos open source de más rápido crecimiento, pero está limitado en lo que puede hacer por sí solo. Es por eso que, para responder adecuadamente a las necesidades de la empresa, requiere componentes adicionales, como la gestión y una seguridad reforzada. Las tres ediciones de Red Hat OpenShift ofrecen a los clientes la opción de comenzar con el nivel más conveniente en función de sus capacidades.

Red Hat OpenShift Kubernetes Engine es la edición básica de Red Hat OpenShift, que ofrece el Kubernetes empresarial sobre una base de Red Hat Enterprise Linux CoreOS para ejecutar contenedores en la nube híbrida de manera más segura.

Red Hat OpenShift Container Platform suma un conjunto completo de servicios de desarrollo y operaciones y funciones avanzadas para el desarrollo y la modernización de aplicaciones.

Red Hat OpenShift Platform Plus se apoya en las capacidades de OpenShift Container Platform y avanza un paso más al ofrecer una solución que incluye características avanzadas de seguridad, capacidades de gestión y un registro global de contenedores. Red Hat OpenShift Platform Plus permite a las organizaciones proteger y gestionar las aplicaciones de forma más uniforme dondequiera que se encuentren en la nube híbrida abierta y en cualquier punto del ciclo de vida del software.

Ashesh Badani, vicepresidente senior de Plataformas de Nube de Red Hat, indicó que a medida que aumenta el uso en producción de Kubernetes y los contenedores, necesitamos que las herramientas y estrategias que gestionan y protegen estas implementaciones crezcan y evolucionen a la par. Red Hat OpenShift Platform Plus amplía aún más las ya sólidas capacidades de OpenShift de proporcionar la mayor seguridad, supervisión y gobierno que necesitan las organizaciones para crear, ejecutar y gestionar aplicaciones de manera más segura, uniforme y en función de las necesidades en toda la nube híbrida y en el ciclo de vida de las aplicaciones modernas.

Red Hat OpenShift Platform Plus amplía la propuesta de OpenShift al reunir las capacidades de los siguientes productos:

• Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, que ayuda a proteger las cadenas de suministro de software, la infraestructura y las cargas de trabajo.

• Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, para lograr la visibilidad, la gestión y el control integrales de los clústeres de Kubernetes en entornos híbridos y de multinube.

• Red Hat Quay, que proporciona un registro de contenedores global, escalable y más seguro para lograr un proceso de compilación que abarque distintas infraestructuras.

Funciones de seguridad potentes nativas de Kubernetes

Red Hat OpenShift Platform Plus presenta Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes. Desarrollado a partir de la tecnología StackRox, Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes incorpora una seguridad nativa de Kubernetes que refuerza la seguridad de la infraestructura y las cargas de trabajo en todo el ciclo de vida de las aplicaciones.

Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes transforma la forma en que se protegen las cargas de trabajo nativas de la nube al ampliar y perfeccionar los controles nativos de Kubernetes para que trasciendan la propia plataforma. Los usuarios necesitan poder supervisar las cargas de trabajo en ejecución a fin de detectar amenazas o problemas de seguridad. Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes ofrece una profunda recopilación y análisis de datos a nivel del sistema además de 60 políticas de seguridad listas para usar que pueden aplicarse y hacerse cumplir desde el momento en que se crean las aplicaciones hasta que se implementan y ejecutan.

Además, Red Hat OpenShift Platform Plus ayuda a las organizaciones a «desplazarse a la izquierda» al aplicar un enfoque de seguridad tipo DevSecOps e integrar la seguridad declarativa en las herramientas y flujos de trabajo de los desarrolladores. Esto aporta mayor seguridad a toda la pila de software y a todo el ciclo de vida de una aplicación nativa de la nube, desde la fase de compilación y CI/CD hasta producción.

