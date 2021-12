¿Regalarte una nueva laptop? Sí, pero que sea la correcta

(2/Dic/2021 – web) Panamá.- Durante la pandemia muchos trabajadores quedaron atrapados con laptops que apenas funcionaban. Equipos de bajo rendimiento y un departamento de TI que a menudo no responde, se encuentran entre algunos de los desafíos más difíciles que han enfrentado los trabajadores remotos e híbridos durante la pandemia.

Al sondear a más de 2 mil trabajadores de oficina sobre qué tan bien la tecnología actual es compatible con el lugar de trabajo flexible del futuro, Apogee Corporation descubrió que casi la mitad (45%) de los empleados del Reino Unido estaban frustrados por el mal funcionamiento de las laptops y otro hardware. En general, más de un tercio (35%) de los trabajadores dijo que, como resultado, tuvieron dificultades para hacer la transición al trabajo remoto e híbrido.

Los departamentos de TI tampoco fueron de mucha ayuda, ya que a menudo eran lentos para responder o no respondían por completo. Casi una quinta parte (19%) de los encuestados no sabía a quién acudir con sus problemas de TI, mientras que el 14% describió a su departamento de TI como poco confiable. Como resultado, no son solo los empleados los que pierden. Las empresas también han sufrido ya que, según el informe, la productividad obstaculizada significa menos ingresos. De hecho, los trabajadores del Reino Unido perdieron un promedio de 85 horas debido a problemas tecnológicos, lo que les costó a sus empresas alrededor de $ 150 millones por semana.

“La pandemia mostró en el terreno las ventajas y desventajas de nuevos modelos de trabajo. Y todo parece indicar que, luego de este aprendizaje, nada será igual. A medida que los modelos de trabajo híbridos continúan definiendo el futuro, los empleados deben asegurar equipos que les permitan responder a todas sus necesidades”, asegura Nick Lannefranque, Gerente Senior de Ventas de Acer. La empresa vio cómo la demanda de equipos livianos y a la vez poderosos, aumentaba, un impulso que aún se mantiene.

Por tanto, si para esta Navidad planeas comprarte un buen equipo, recuerda que guiarte por el precio no es necesariamente la mejor opción. Te ofrecemos tres opciones que podrás tener en cuenta y que nunca te dejarán mal parado.

Nitro 5: Su precio competitivo, diseño y potencia convierten a este equipo en un rey del mercado. A esto se une su pantalla FULL HD, con una tasa de refresco de hasta 144 Hz para ver mejor los contenidos y tener una experiencia fluida y sin desenfoques y una mejor calidad de imagen gracias a los gráficos de la tarjeta dedicada NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti. Para destacar, además, su acceso personalizado para cambiar la RAM si requieres más memoria. A nivel de refrigeración tampoco se queda atrás con ventiladores dobles, la tecnología Acer CoolBoost™ y un diseño de doble puerto de escape. CoolBoost™ aumenta la velocidad del ventilador en un 10% y la refrigeración de la CPU/GPU en un 9% en comparación con el modo automático, lo que es muy conveniente si necesitas mucho más de tu equipo.

Predator Helios 300: Destacan una pantalla de 15.6” con marco estrecho, capaz de ofrecer imágenes perfectas, alta frecuencia de actualización para hacerlo todo mucho más rápido y un procesador Intel® Core™ i7 de 10ma generación para una productividad mejorada y entretenimiento asombroso. A esto se suma una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3060, basada en la premiada tecnología Ampere y con Max-Q de tercera generación, lo que se traduce en mayor rapidez, tiempo de batería, potencia y rendimiento. Con la Predator Helios 300 tendrás todo el tiempo el control de tu equipo a través de PredatorSense, la aplicación de Acer que te permite supervisar el sistema, realizar overclock, personalizar tus preferencias de RGB y mucho más. Un equipo muy poderoso para cumplir con los retos más increíbles.

Serie Aspire: Si eres un todoterreno y buscas la potencia que impulse tus necesidades multitarea, piensa en las Aspire 3 o en la Aspire 5. Portables, con un diseño elegante, batería de larga duración, mejores opciones de conectividad y la 10ma generación de Intel® Core™, disfrutarás de la máxima productividad en un equipo que querrás exhibir siempre. La Aspire 3, con pantalla de 15» FULL HD y teclado numérico, es ideal para los estudiantes universitarios o profesionales. Mientras, la Aspire 5 enriquecerá tus videollamadas y proyectos.

Vía The Primsgrp