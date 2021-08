Relojes inteligentes: ¿cómo elegir el ideal para los hijos?

La compañía de seguridad Informática, ESET, mediante su iniciativa Digipadres, explica sus funcionalidades, beneficios y riesgos, cómo usarlos y cómo elegir el mejor para los más pequeños.

(11/Ago/2021 – web) Buenos Aires, Argentina.- “Avísame cuando llegues” es una frase que todos los niños, niñas y adolescentes escucharon de sus padres cuando van a la escuela, a la casa de un amigo o a visitar a algún familiar. En los tiempos de la conectividad, los adultos tienen cada vez más herramientas para conocer el paradero de sus hijos, una de ellas son los relojes inteligentes o smartwatches. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, desde su iniciativa Digipadres, explica sus funcionalidades, cómo usarlos y cómo elegir el mejor para los más chicos.

“Los relojes inteligentes son cada vez más populares entre las mamás y los papás, y por una buena razón: al igual que otros dispositivos inteligentes, estos diminutos aparatos digitales pueden ahorrarles muchas preocupaciones, ayudándolos a averiguar dónde están sus hijos o incluso a comunicarse con ellos. Sin embargo, no todos los rastreadores de niños son una buena opción. Para estar seguros de estar haciendo una buena inversión, desde ESET recomendamos informarse primero y ser exigente con lo que se va a elegir.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

En primer lugar, es importante estar al tanto que los relojes inteligentes están conectados a servidores. Si no cuentan con una protección adecuada, podrían ser una vía fácil para que los cibercriminales ingresen al dispositivo y accedan a la información sobre quién lo utiliza, desde su nombre y ubicación, hasta los números de teléfono y las conversaciones. Es más, como consecuencia de algunas vulnerabilidades de seguridad, los ciberdelincuentes podrían incluso contactar al usuario, en este caso un menor.

Estos dispositivos se caracterizan por tener funcionalidades como Bluetooth, conexión Wi-Fi y GPS, lo que los expone a posibles amenazas cibernéticas. Sin embargo, desde Digipadres comparten estos sencillos pasos para ayudar a elegir el producto más seguro y práctico para la familia:

Buscar toda la información posible: Las reseñas de los usuarios pueden ser de gran ayuda cuando investigas si el dispositivo es confiable. Buscar en Google la marca, e incluso el modelo, y luego añadir también la frase “vulnerabilidad de seguridad” o alguna otra frase en referencia al nivel de seguridad, para ver si hay artículos o testimonios al respecto.

Comprobar si el fabricante se toma la seguridad cibernética en serio: Si un producto no cifra las comunicaciones entre el dispositivo y el servidor, es recomendable no comprarlo. Además, recordar leer con atención las políticas de privacidad en el sitio web del fabricante y averiguar todo lo que se pueda sobre la marca y la empresa.

Investigar si ya hubo vulnerabilidades: ¿Hubo alguna filtración de datos relacionada con el producto o la empresa? ¿La marca ha tenido vulnerabilidades de seguridad? En ese caso, ¿el fabricante resolvió los problemas? Si la empresa actuó de manera apropiada y fue transparente sobre los problemas, no hay necesidad de preocuparse. Las vulnerabilidades de seguridad ocurren con relativa frecuencia, pero es esencial asegurarse de que el fabricante esté listo para reaccionar de inmediato. Por otro lado, comprobar si el software se puede actualizar y, de ser así, si el fabricante lo hace con regularidad. Si no es el caso, es preferible elegir otra marca.

La marca importa: Aunque un buen precio puede ser tentador, es preferible abstenerse de comprar dispositivos genéricos si no se puede verificar cómo protegen los datos o dónde los guardan. Ahorrar en el precio de compra de un dispositivo puede tener un costo mayor en el futuro si se roban los datos.

Recordar hacer las actualizaciones por cuenta propia: No solo el fabricante, sino también el usuario, como padre o madre, debe actualizar el firmware con regularidad, a la última versión disponible. Cuando se publique un nuevo parche, instalarlo de inmediato, ya que generalmente el objetivo es hacer que el dispositivo sea más seguro. Si no se instala, los cibercriminales podrían aprovechar las vulnerabilidades no corregidas como punto de acceso.

Evaluar qué funciones se necesitan: ¿Se tiene la intención de comunicarse a través del reloj inteligente, o hacer llamadas telefónicas o videollamadas con el menor? Entonces buscar un dispositivo que tenga cámara, altavoz o micrófono integrados. ¿O se consideras que sería suficiente con una simple función que, en caso de emergencia, avise a alguien de una lista predefinida de contactos? Algunos incluyen también la función de perímetro virtual, que permite saber si el menor abandona un área en particular. Investigar las opciones y cuál es mejor para cada necesidad. Otra opción para poder rastrear dónde están los niños y comunicarse con ellos es contar con una solución de Control Parental.

“Los relojes inteligentes brindan muchas opciones, considera cuánto control deseas tener. Hay ciertos modelos que hasta te permiten escuchar las conversaciones de los niños y los sonidos del entorno. Estas funciones pueden resultar útiles en caso de que tu hijo comience a interactuar con un extraño. Algunos relojes también incluyen juegos y desafíos. De cualquier forma, recuerda que, si ofrece más funciones, habrá más puntos de contacto potenciales para los cibercriminales. Si eliges un reloj inteligente con tecnología avanzada, asegúrate de que también tenga una protección adecuada.“, agrega Gutiérrez Amaya de ESET Latinoamérica.

Los relojes inteligentes pueden ser de gran ayuda, siempre y cuando se elijan correctamente. Cuanto más tiempo se invierta en investigar las opciones, sin conformarse con la primera que se vean, mayor será la probabilidad de que el reloj inteligente se convierta en el mejor amigo del niño/a y en un aliado para su seguridad.

Digipadres, es una iniciativa impulsada por Safer Kids Online de ESET, que busca acompañar padres y docentes en el cuidado de los niños en Internet con el fin de generar conciencia acerca de riesgos y amenazas en el mundo digital. En este espacio se brindan materiales para el proceso de aprendizaje, diálogo y supervisión con el objetivo de facilitar los conocimientos necesarios para ayudar a lo más pequeños en el uso de las nuevas tecnologías.

Fuente/Foto: Prensa ESET/Archivo Samsung