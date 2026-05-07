Fortinet revela aumento de ciberataques impulsados por inteligencia artificial en 2026

El último Reporte sobre el Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs destaca cómo el cibercrimen ha evolucionado hacia un sistema industrializado que utiliza agentes de inteligencia artificial para acelerar sus ofensivas.
Ciberataques de ransomware crecen un 389% anual según informe global de Fortinet
• Panamá registró cifras críticas durante 2025 con miles de millones de intentos de ciberataques, en un contexto regional donde Brasil, México y Colombia lideran la lista de países más afectados.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Fortinet, líder global en soluciones de ciberseguridad, presentó los resultados de su Reporte sobre el Panorama de Amenazas 2026 elaborado por FortiGuard Labs. El informe técnico, derivado de la telemetría global de la compañía, revela una transformación significativa en las tácticas delictivas, destacando que los ciberataques han pasado de ser campañas aisladas a operar como ecosistemas semi autónomos que aprovechan la inteligencia artificial (IA) para maximizar su impacto y velocidad.
Impacto de los ciberataques en Panamá y la región
De acuerdo con los datos recopilados por FortiGuard Labs, Latinoamérica registró un total de 843.3 billones de intentos de intrusión durante 2025. En el caso específico de Panamá, se contabilizaron 4.8 mil millones de intentos de ciberataques, acompañados de 3 mil millones de escaneos activos. Esta actividad refleja una profesionalización de los grupos delictivos que operan en ciclos de vida de extremo a extremo, afectando principalmente a naciones como Brasil, México y Colombia.
Derek Manky, vicepresidente global de inteligencia de amenazas en FortiGuard Labs, aseguró que los actores maliciosos están utilizando agentes de IA para ejecutar ofensivas más sofisticadas. Manky subrayó la necesidad de que los defensores evolucionen hacia una defensa industrializada, adoptando herramientas que respondan a la misma velocidad que las amenazas modernas.
Ransomware y la aceleración de la explotación
Uno de los hallazgos más alarmantes del reporte es el incremento del 389% en las víctimas de ransomware año tras año. La inteligencia de FortiRecon identificó 7,831 víctimas confirmadas a nivel global, un salto drástico frente a las 1,600 del periodo anterior. Este crecimiento se atribuye a la disponibilidad de kits de cibercrimen como WormGPT, FraudGPT e IA de fuerza bruta. Los sectores de manufactura, servicios financieros y comercio se mantienen como los objetivos prioritarios de estas redes criminales.
Asimismo, la velocidad del riesgo ha aumentado debido a la disminución del Tiempo de Explotación (TTE). La IA permite que el reconocimiento y la ejecución de un ataque ocurran en un lapso de 24 a 48 horas tras detectarse una vulnerabilidad crítica, superando los promedios anteriores de 4.7 días. En entornos de nube, la mayoría de los incidentes se originaron por el uso de credenciales robadas o mal administradas, especialmente en hospitales y establecimientos comerciales.
Hábitos del cibercrimen moderno e IA ofensiva
El informe proyecta que los grupos de amenazas operan actualmente como empresas, apoyados por vendedores de acceso y operadores de botnets. Herramientas como HexStrike AI ahora permiten la generación automatizada de rutas de ataque, mientras que el malware de robo de información, liderado por RedLine, Lumma y Vidar, sigue siendo el principal motor de vulnerabilidades. FortiGuard observó además un cambio hacia el robo de conjuntos de datos completos, impulsado por agentes inteligentes que superan el filtrado tradicional de listas de contraseñas.
Fortinet reafirmó su compromiso en la lucha contra el cibercrimen mediante la colaboración con organismos internacionales como Interpol y el Foro Económico Mundial. Iniciativas como la Operación Tarjeta Roja 2.0 y el Atlas de Cibercrimen han permitido el desmantelamiento de infraestructuras fraudulentas a nivel global, demostrando que la cooperación público-privada es esencial para interrumpir estos ecosistemas delictivos.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *