Tecnología anti-bots: Mundo Arjona y World ID redefinen la venta de entradas para conciertos

Ricardo Arjona y World lanzan la primera venta de boletos exclusiva para humanos con World ID

• La iniciativa debuta en Guatemala con la gira “Lo que el seco no dijo” de Ricardo Arjona y busca establecer un nuevo estándar en la industria del ticketing, donde el 86.5% del tráfico de venta de entradas es automatizado.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- World, la red global de humanos reales, en colaboración con Ricardo Arjona, Mundo Arjona, Agencia Followers y Be Smart Mobile, ha lanzado la primera venta de boletos exclusiva para personas. Esta alianza pionera utiliza la tecnología de prueba de humanidad World ID para que los fans accedan a entradas exclusivas, redefiniendo la experiencia de compra de ticketing en la región.

El objetivo central de la iniciativa es priorizar a las personas reales frente a los bots y programas automatizados que dominan el mercado de reventa. Según el informe, la automatización en sitios de ticketing alcanza ya el 86.5% de todo el tráfico.

Un Nuevo Estándar en la Industria del Entretenimiento

La credencial digital World ID permite a las personas demostrar que son únicas y reales sin necesidad de revelar información personal. Esta característica garantiza que cada boleto en la venta especial llegue a una persona verificada, resultando en una experiencia de conciertos más justa y humana que busca establecer un nuevo estándar en la industria.

Nicolás Fernández, CEO de Mundo Arjona, destacó que «esta alianza nos permite hacerlo de una manera muy humana. Con World, estamos devolviendo a las personas la oportunidad de acceder primero, sin bots, a esta esperada gira mundial haciendo que la experiencia de comprar un boleto vuelva a sentirse auténtica”.

Por su parte, Martin Mazza, Director Regional de Latinoamérica en Tools for Humanity (compañía colaboradora de World), señaló que esta colaboración con Ricardo Arjona busca demostrar el poder de la unión entre tecnología y propósito, redefiniendo la confianza en línea y creando experiencias más humanas.

Guatemala: Punto de Partida de la Gira

La primera venta exclusiva para humanos debutó en Guatemala, país natal de Ricardo Arjona, con el inicio de la gira “Lo que el seco no dijo”. Esta venta aplica para los conciertos que se llevarán a cabo en el Teatro Nacional a partir del 13 de noviembre. Durante 2026, la alianza planea expandirse a nuevas fechas en Estados Unidos y más países de Latinoamérica.

Para participar en esta experiencia, los fans deben haber verificado su World ID en los últimos 30 días y seguir una serie de pasos dentro de la World App para solicitar un código único que les permite adquirir boletos exclusivos a través de mundoarjona.com.