El almacenamiento en la nube es la opción preferida de dos de cada tres latinoamericanos

Estudio de Kaspersky revela que el 67% de los usuarios utiliza el almacenamiento en la nube

• Un informe de Kaspersky destaca que, aunque el almacenamiento en la nube es masivo en América Latina para proteger datos ante robos, persiste un bajo nivel de conciencia sobre su seguridad.

(27/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El almacenamiento en la nube se ha consolidado como una práctica cotidiana en América Latina. Según un estudio reciente de Kaspersky, el 67% de los usuarios en la región utiliza servicios online para guardar fotos, contactos y conversaciones de sus dispositivos móviles. Si bien esta tendencia facilita el respaldo de información, también incrementa los riesgos de exposición en un entorno digital cada vez más acechado por la ciberdelincuencia.

La investigación señala que el 72% de los latinoamericanos recurre a esta tecnología como medida de protección ante el robo o pérdida de sus equipos, mientras que un 56% la emplea para liberar memoria en sus teléfonos o computadoras. Esta transición de una solución práctica a un hábito masivo está redefiniendo la seguridad de los datos personales en la región.

Riesgos asociados a la migración digital

A medida que las actividades migran al entorno digital, los delitos informáticos se intensifican. Cuando la información se traslada al almacenamiento en la nube, deja de depender exclusivamente del dispositivo físico para circular por múltiples capas, como aplicaciones sincronizadas y cuentas de acceso. Una sola brecha de seguridad puede derivar en la exposición masiva de datos.

Los riesgos más comunes identificados incluyen configuraciones inseguras, robo de credenciales mediante ataques de phishing y errores humanos, como el uso de contraseñas débiles o la descarga de archivos infectados. El estudio revela que casi un 40% de los usuarios en América Latina no protege su espacio digital o considera innecesario hacerlo, mientras que un 19% admite desconocer cómo aplicar medidas de seguridad adicionales.

La responsabilidad compartida en la seguridad

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky, explica que la masificación del uso de estas plataformas no ha sido acompañada por un nivel equivalente de conciencia. Tricarico subraya que muchos usuarios asumen erróneamente que la seguridad depende únicamente del proveedor, cuando en realidad es un proceso compartido que requiere medidas básicas para evitar accesos no autorizados o la pérdida definitiva de archivos.

Recomendaciones para proteger la vida digital

Para fortalecer la seguridad en el almacenamiento en la nube, los especialistas de Kaspersky sugieren las siguientes acciones:

• Revisión de permisos: Asegurarse de que solo personas autorizadas tengan acceso para ver o editar documentos sensibles.

• Cifrado de información: Aplicar capas extras de protección a archivos fiscales, médicos o financieros.

• Prevención de phishing: Desconfiar de mensajes que soliciten credenciales de acceso, incluso si parecen provenir del proveedor oficial.

• Autenticación robusta: Utilizar contraseñas únicas y activar la autenticación de dos pasos (2FA) en todas las plataformas.

• Software de seguridad: Instalar soluciones confiables en todos los dispositivos de acceso para bloquear amenazas de malware y accesos no autorizados.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: