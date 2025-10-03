Salud mental: el 58% de empresas latinas la prioriza, pero falla en medir el agotamiento laboral

Estudio revela brecha entre priorización y gestión de la salud mental en empresas de América Latina

• A pesar de que la salud mental es un pilar estratégico para el 58% de las organizaciones encuestadas, solo el 12% mide eficazmente el burnout, limitando su capacidad para actuar sobre un desafío laboral de alto costo económico.

(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un informe reciente de Mercer Marsh Beneficios, una combinación de expertos de Mercer y Marsh, ambas empresas de Marsh McLennan, ha puesto en evidencia una disparidad significativa en la región. El estudio revela que si bien el 58% de las organizaciones en Latinoamérica y el Caribe consideran la salud mental como un componente esencial de sus planes estratégicos de negocio, la gestión eficaz del riesgo psicosocial asociado al agotamiento laboral (burnout) es mínima.

Según el informe, solo el 12% de las empresas mide o gestiona con eficacia los riesgos psicosociales del agotamiento, reconocido como un desafío global en el lugar de trabajo. Esta cifra se reduce aún más: menos del 9% de las organizaciones realiza mediciones específicas sobre el burnout.

Brecha entre Diagnóstico y Acción en el Bienestar Emocional

El estudio, titulado Redefiniendo la Salud Mental 2025, encuestó a 746 organizaciones con sede en diez países de la región, incluyendo México, Brasil, Colombia, Perú y Panamá. Los resultados subrayan una notable falta de datos actualizados, lo que limita la capacidad de las empresas para responder de manera efectiva.

Aunque casi la mitad (45%) de las organizaciones realiza estudios periódicos para medir la salud mental de sus empleados, el 55% carece de datos recientes. Más alarmante es que solo el 37% evalúa e implementa acciones concretas basadas en los hallazgos de estas mediciones, lo que deja un amplio margen de mejora en la gestión activa del bienestar emocional de los colaboradores.

El Costo Económico de la Depresión y la Ansiedad Laboral

La falta de gestión en salud mental representa un desafío financiero crítico para el sector productivo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión y la ansiedad causan la pérdida de aproximadamente 12 mil millones de días laborales al año globalmente, con un impacto económico cercano a 1 billón de dólares en productividad.

El informe de Mercer Marsh Beneficios reafirma esta preocupación, señalando que los costos anuales de un empleado con depresión pueden ser hasta 4.2 veces mayores que los de un trabajador sin estas condiciones, al considerar gastos médicos, farmacéuticos y por discapacidad.

Ariel Almazán, Líder de Consultoría en Salud para Mercer Marsh Beneficios Latinoamérica y El Caribe, destacó que “persisten desafíos significativos para gestionar eficazmente la depresión, la ansiedad y el agotamiento, a pesar de que la salud mental está en la agenda principal de los negocios”. El experto enfatizó la necesidad de integrar la salud mental en estrategias empresariales amplias, de utilizar la medición efectiva y de apoyarse en tecnologías avanzadas para cerrar la brecha entre la evaluación y la acción.

Tecnología y Seguridad en las Plataformas de Apoyo

El estudio también abordó el uso de tecnología en estos programas. Si bien el uso de plataformas digitales para el apoyo en salud mental es casi universal (95%), la integración de herramientas innovadoras es muy limitada, con solo el 5% de las organizaciones utilizando inteligencia artificial para optimizar sus programas.

En cuanto a la seguridad y la calidad del servicio, solo el 54% de las empresas verifica los perfiles profesionales y los permisos en sus plataformas de apoyo. Además, en los procesos de reclutamiento, solo el 23% de las empresas utiliza evaluaciones psicológicas, mientras que un 7% no emplea ninguna herramienta de medición para el bienestar psicológico.