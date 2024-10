Samsung amplía Galaxy AI: 20 idiomas disponibles para finales de 2024

Galaxy AI de Samsung suma nuevos idiomas para mejorar la comunicación global

(28/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Samsung Electronics Co., Ltd. ha revelado hoy una emocionante expansión para su herramienta de inteligencia artificial, Galaxy AI, que incluirá cuatro nuevos idiomas: turco, holandés, sueco y rumano. Esta actualización no solo ampliará la gama de idiomas disponibles, sino que también permitirá que más usuarios se beneficien de la tecnología de Galaxy AI. A partir de finales de octubre, los usuarios podrán acceder a estos nuevos idiomas y a la ampliación de los idiomas ya existentes, que incluirán el chino tradicional y el portugués (europeo).

Con la inclusión de estos nuevos idiomas, Galaxy AI pasará a admitir un total de 20 idiomas a finales de 2024. Esta expansión refleja el compromiso continuo de Samsung de reducir las barreras del idioma y facilitar la comunicación entre personas de diferentes culturas y lenguas.

Los nuevos idiomas y dialectos estarán disponibles para descarga como paquetes de idiomas desde la app Configuración en dispositivos Galaxy compatibles. Esta mejora promete enriquecer la experiencia del usuario, permitiéndoles interactuar de manera más efectiva en un mundo globalizado.

Para obtener más información sobre Galaxy AI y sus nuevas funcionalidades, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial de Samsung. Con estas actualizaciones, Samsung continúa liderando el camino hacia una comunicación más inclusiva y accesible.