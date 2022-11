Samsung anuncia nuevas formas para experimentar el streaming de juegos

Antstream Arcade y Blacknut se unirán a Xbox, NVIDIA GeForce NOW y Utomik para llevar más juegos a los Smart TVs de Samsung en 2023

(28/Nov/2022 – web) Panamá.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció nuevas y emocionantes formas para que los jugadores experimenten el streaming de juegos con la incorporación de nuevos socios y la introducción en los modelos de TV Samsung 2021[1] y juegos 4K, ofreciendo aún más en su promesa de llevar el futuro de los juegos a los consumidores de todo el mundo.

Antstream y Blacknut se unen a la oferta de streaming de juegos de Samsung

Antstream Arcade es el servicio de juegos en la nube más grande del mundo que brinda a los jugadores acceso a más de 1500 juegos icónicos, además de nuevos desafíos y torneos multi jugador semanales. Los propietarios de televisores Samsung seleccionados pronto podrán luchar contra sus amigos y la comunidad global en los mejores juegos de los años 80, 90 y 00, desde Pac-Man hasta Mortal Kombat y Metal Slug.

“Antstream Arcade cree que combinar el pasado de los juegos con el futuro impulsará la industria hacia la próxima era de los videojuegos”, dijo Steve Cottam, CEO de Antstream Arcade. “¿Qué cumple mejor esa promesa que los juegos de arcade retro que se juegan en los Smart TVs más avanzados de Samsung? El streaming de juegos brinda a los usuarios más oportunidades de disfrutar de los juegos que aman o los clásicos que se perdieron”.

Con un catálogo cada vez mayor de más de 500 juegos premium para PC y consolas, el servicio basado en suscripción Cloud Gaming de Blacknut ofrece acceso ilimitado a contenidos de juegos para pantallas de TV. Blacknut habilita una experiencia de «hacer clic y jugar», lo que permite que hasta cinco usuarios jueguen simultáneamente en cualquier smartphone, PC o Smart TV compatible. La biblioteca de Blacknut se enfoca en los miembros básicos y ocasionales de la familia, y ofrece una gran cantidad de títulos que abarcan juegos AAA clásicos, independientes favoritos, aventuras basadas en historias, estrategia y también la colección más grande de juegos de carreras y deportes. Los miembros de Blacknut pueden disfrutar de éxitos aclamados, como Metro Exodus, Overcooked y una amplia colección de juegos de Disney.

“Blacknut ahora trae el catálogo más grande de Cloud Gaming incluido en una suscripción a Samsung, el destino de streaming de juegos número uno”, dijo Nabil Laredj, Vicepresidente de Desarrollo Comercial y Licencias de Blacknut. “Diseñamos Blacknut como una plataforma de juego familiar que incluye cinco perfiles de usuarios que pueden jugar simultáneamente. Llevar nuestro servicio a los dispositivos Samsung permite que más jugadores experimenten el futuro de los juegos”.

Con su lanzamiento en 2023, el streaming de juegos Antstream y Blacknut estará disponible para los propietarios de televisores Samsung seleccionados de 2021, 2022 y 2023.

Llevando Cloud Games a millones de propietarios de Smart TVs Samsung 2021

Con una implementación hasta el fin de año, Samsung brindará acceso al streaming de juegos a más jugadores a través de Smart TVs Samsung 2021 seleccionados. Samsung pondrá a disposición aplicaciones individuales de los socios de streaming de juegos Xbox, NVIDIA GeForce NOW y Utomik, y Blacknut y Antstream Arcade llegarán en 2023. Al expandir la experiencia de transmisión de juegos para admitir Smart TVs Samsung 2021, los clientes existentes de Samsung ahora tendrán acceso instantáneo a los mismos juegos disponibles a través de Samsung Gaming Hub en Smart TVs y monitores inteligentes 2022.

“Cuando Samsung Gaming Hub se lanzó a principios de este año en los modelos de TV 2022, la pregunta número uno que recibimos fue: ¿cuándo llegará el streaming de juegos a mi TV de 2021? Hoy estamos felices de compartir con nuestros entusiastas fanáticos que podrán jugar los juegos que aman antes de que finalice este año”, dijo Mike Lucero, Head de Producto para Juegos en el Equipo Comercial de Servicios de América del Norte de Samsung Electronics. “Con cualquier controlador de juegos líder con Bluetooth y conexión a Internet, millones de jugadores podrán acceder a una amplia biblioteca de juegos que van desde los mejores AAAs hasta los juegos indies y retro más populares directamente a través de aplicaciones de socios en Smart TVs 2021 seleccionados, lo que hace que los dispositivos Samsung sean el destino preferido para el streaming de juegos”.

Una vez disponibles, las aplicaciones de juegos individuales se pueden descargar desde la Samsung App Store a través de Media Hub directamente en el televisor.

Juegos 4K disponibles en Smart TVs Samsung a través de GeForce NOW de NVIDIA

La oferta, que se implementará en unas pocas semanas, permitirá que los jugadores de GeForce NOW transmitan juegos de PC con una resolución de hasta 4K a 60 cuadros por segundo de forma nativa en 2022 y seleccionen Smart TVs Samsung 2021 sin esperar descargas, instalaciones, parches o actualizaciones. Se requiere membresía premium de GeForce NOW para una mejor experiencia que incluye resolución 4K, velocidades de cuadro más rápidas, RTX ON, acceso prioritario a los servidores de juegos NVIDIA y duración de sesión extendida de ocho horas[2].

Notas:

[1] Los modelos 2021 elegibles incluyen: QN800, QN850, QN900, WS1A, QN700, LS03A, AU7000, AU8000, AU9000, Q50, Q60 y Q95-Q70

[2] El requisito de suscripción de membresía premium de GeForceNow puede variar según el país.