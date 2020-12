Samsung desafía las experiencias móviles de modelo único con tecnología personalizada y a la medida para el 2021

(19/Dic/2020 – web) Por TM Roh, Presidente y Líder de Negocios de Comunicaciones Móviles, Samsung Electronics.- Desde muy joven, he sido cautivado por la ingeniería y la tecnología – encantado por los nuevos dispositivos y curioso por saber qué los hacía funcionar. No pensaba que podría estar más obsesionado por la tecnología, pero 2020 demostró que estaba equivocado. Este año me dio una apreciación aún mayor por todo lo que la tecnología hace y potencialmente puede hacer. Hemos tenido que remodelar nuestras vidas, repensar la forma en que operamos y ser más flexibles – y la tecnología nos ha permitido hacerlo. El año de 2020 reforzó mi determinación de aprovechar al máximo el poder infinito y el potencial de la tecnología para brindar a las personas experiencias personalizadas que enriquezcan sus vidas y les permitan expresarse.

Al cerrar este año, y ya pienso en lo que vendrá en 2021, me siento alentado por todas las formas en que Samsung está cultivando la colaboración abierta e impulsando la innovación para empoderar a las personas en sus jornadas personales. Nunca hemos creído en una experiencia móvil de talla única para todos y nunca lo haremos. Lideramos con la red 5G y cambiamos la forma del futuro con una serie de teléfonos inteligentes plegables. Ahora, estamos trabajando en avances revolucionarios en 5G, Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT), que redefinirán los parámetros de lo que pueden hacer los dispositivos móviles y brindarán a los consumidores la libertad de adaptar sus experiencias móviles a sus vidas – no al revés.

Aspectos destacados de 2020

Este año, Samsung se mantuvo fiel a su misión y abrió nuevos caminos para la tecnología histórica que dará forma a la próxima era de innovación móvil. Nuestra visión de dispositivos inteligentes conectados con teléfonos móviles en el centro se ha convertido en una realidad. En 2020, vimos 5G – una tecnología en la que Samsung ha sido pionera durante más de una década – convertirse en el centro de atención. En el transcurso de los últimos 10 años, Samsung ha sentado las bases para la quinta generación de tecnología celular al ayudar a construir la infraestructura 5G global. Y en 2019, lanzamos el primer teléfono inteligente y tableta 5G comercial del mundo: el Galaxy S10 5G y la Galaxy Tab S6 5G. Samsung ha estado presionando para democratizar 5G desde este momento.

Estamos cerrando el año con 20 dispositivos 5G en el ecosistema Galaxy.

También hubo un impulso creciente detrás de los teléfonos inteligentes plegables – una categoría que lanzamos comercialmente con el Galaxy Fold en 2019 y avanzamos con el lanzamiento de Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold2 en 2020. A través de nuestras asociaciones de larga data líderes en la industria, hemos establecido un ecosistema abierto para dispositivos plegables y hemos fomentado la innovación en UX que nos ha permitido crear una experiencia de usuario mejorada con pantallas e interacciones de aplicaciones optimizadas. El Z Fold2 ha sido elogiado como un teléfono inteligente que reinventa lo que es posible con la tecnología móvil y me complace decir que es solo una pista de lo que vendrá, a medida que continuamos explorando, evolucionando y expandiendo este espacio que cambia la categoría.

También avanzamos en nuestros esfuerzos por hacer del mundo un lugar mejor y más sostenible. En asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, en su sigla en inglés), hemos promovido los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en más de 80 millones de teléfonos inteligentes, movilizando y empoderando a la comunidad Galaxy a través de nuestra aplicación Samsung Global Goals. Y continuamos tomando medidas dedicadas a lo largo de nuestro ciclo de vida del producto para apoyar la transición mundial a una economía circular – extendiendo la longevidad del producto, haciendo un mayor uso de materiales sostenibles en nuestros empaques y creando productos y accesorios respetuosos con el medio ambiente.

Innovaciones móviles para acompañar en 2021

Estoy encantado con lo que Samsung logró este año, pero como pioneros apasionados comprometidos con el movimiento de desafiar las barreras del progreso, siempre estamos pensando en lo que viene. Nuestros teléfonos inteligentes están convirtiéndose realmente en extensiones de nosotros mismos, y con tanta gente trabajando de forma remota y pasando más tiempo entreteniéndose en casa, la calidad de video y las capacidades de los dispositivos móviles han tomado el rol central.

Desde el teletrabajo y las celebraciones virtuales, hasta los juegos y los desafíos de baile en línea, el mundo está creando, compartiendo y transmitiendo más videos que nunca. Ya sea que prefiera editar grabaciones como un profesional o simplemente desee lentes inteligentes y multitareas para hacer el trabajo pesado por usted, el Samsung Galaxy estará más que listo para satisfacer las demandas de los obsesionados con los videos en 2021. Cuando se trata de avanzar en este espacio, este será un año nuevo y épico.

Nuestros ingenieros y desarrolladores también han estado trabajando arduamente para expandir las capacidades de inteligencia artificial altamente avanzadas en el dispositivo dentro de la familia Galaxy, lo que permite que nuestros dispositivos aprendan continuamente con las actividades y rutinas diarias para tomar mejores fotos y videos, maximizar la vida útil de la batería y el espacio de almacenamiento, optimizar las pantallas, y mucho más. Planeamos expandir estas capacidades personalizadas a todas las facetas de la cartera de productos de Galaxy para empoderar a las personas para que sean productivas y hagan más de lo que les encanta.

Y debido a que vivimos en un mundo interconectado que requiere dispositivos interconectados, Samsung continúa apoyando vigorosamente la investigación y la colaboración de código abierto. Así es como desarrollamos nuevas capacidades que pueden implementarse en dispositivos, aplicaciones y servicios para permitir que más personas se beneficien de todo lo que la tecnología tiene para ofrecer. Gracias a los ecosistemas abiertos que hemos creado trabajando en conjunto con otros líderes de la industria de ideas afines, estamos desarrollando innovación conectada y compatible que nos llevará a una nueva era emocionante de experiencias móviles integradas.

Ya hemos avanzado en tecnologías revolucionarias como la banda ultra ancha (UWB) a través de una colaboración abierta continua con socios clave. Y pronto, implementaremos increíbles capacidades de conectividad que transformarán la forma en que abre puertas, y permitirá experiencias perfectamente integradas que hacen que la conectividad personalizada del automóvil sea parte de su vida digital. También hemos facilitado la localización rápida de las cosas que más importan, desde sus llaves hasta la billetera – incluso la mascota de su familia.

A medida que presentamos innovaciones nuevas y emocionantes, nuestro objetivo número uno es y siempre será crear experiencias en las que las personas puedan confiar, sabiendo que trataremos sus datos con el mayor cuidado y mantendremos su información personal segura en cada paso del camino. Estos nuevos dispositivos ofrecerán increíbles experiencias móviles personalizadas y se construirán teniendo en cuenta la seguridad y la privacidad.

La promesa de Samsung

Creemos que todos deben tener acceso a las últimas tecnologías móviles y a un espectro de opciones de productos que ofrezcan experiencias personalizadas y sin restricciones. En 2021, nuestra diversa cartera de productos ofrecerá capacidades innovadoras que le empoderarán y nunca le detendrán.

Fieles a nuestro legado de estar a la vanguardia con tecnología móvil pionera, ampliaremos nuestra cartera de productos plegables para que esta categoría innovadora sea más accesible para todos. Y aunque ya somos conocidos por nuestras cámaras revolucionarias, nunca dejaremos de intentar superarnos a nosotros mismos – así que esté atento a las capacidades de cámara y video súper inteligentes y de calidad profesional en 2021. También hemos estado prestando atención a los aspectos favoritos de la gente con la experiencia Galaxy Note y estamos emocionados de agregar algunas de sus funciones más queridas a otros dispositivos de nuestra línea.

Las limitaciones y los límites son para otras marcas. En Samsung, probamos sin descanso las reglas existentes porque sabemos que los márgenes de lo que puede hacer la tecnología están limitados solo por el alcance de nuestra imaginación – y la nuestra no conoce límites.

Vía Prismgrp