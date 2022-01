Samsung Electronics presentará proyectos innovadores de startups de C-Lab Inside y C-Lab Outside en CES 2022

(3/Ene/2022 – web) Panamá.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy que presentará 13 proyectos innovadores de su programa C-Lab en CES 2022. Samsung presentará para el público cuatro proyectos fascinantes de C-Lab Inside, su programa de emprendimiento interno, y nueve startups respaldadas por C-Lab Outside, el programa de aceleración de startups de la compañía.

C-Lab Inside: Debut de cuatro proyectos de colaboradores de Samsung

Desde 2016, Samsung ha estado exhibiendo sus proyectos de C-Lab Inside en Eureka Park, el principal espacio de exhibición para startups de todo el mundo en CES. Durante la exposición, se evaluará la capacidad de comercialización y la respuesta del cliente para perfeccionar y avanzar aún más los proyectos de startups. Aquellos que tengan comerciabilidad comprobada se transferirán a una división interna de Samsung o se convertirán en proyectos derivados que serán respaldados por la empresa.

Los cuatro proyectos de C-Lab Inside que se exhibirán son:

• Piloto, una solución de IA que ayuda a los niños a desarrollar hábitos adecuados de uso de smartphones.

• PROBA, un servicio de exámenes en línea basado en IA para administradores, examinadores y supervisores

• innovision, una guardería móvil para la detección precoz del estrabismo infantil

• ZamStar, una guitarra eléctrica inteligente que facilita el aprendizaje del instrumento con guías de LED

C-Lab Outside: Nueve startups que están listas para el mercado global

Creado en octubre de 2018, C-Lab Outside es un programa de aceleración de startups que se lanzó para dinamizar el ecosistema de startups en Corea del Sur. Las inscritas en el programa C-Lab Outside cuentan con espacios laborales de oficina, tutoría experta de los colaboradores de Samsung, participación en exposiciones globales de TI y apoyo financiero y de relaciones con los inversores.

Cinco startups que han sido incubadas directamente por Samsung durante el año pasado y cuatro del Centro Daegu y el Centro Gyeong-buk para la Innovación & Economía Creativa que forman parte de C-Lab Outside también participarán en CES 2022. Ellas incluyen:

• Petnow, una solución de reconocimiento biométrico de mascotas basada en IA

• Digisonic, una solución de audio inmersiva en 3D para dispositivos móviles

• Verses, una aplicación de música interactiva de metaverso

• bitsensing, una variedad de soluciones de tecnología de radar de imágenes para conducción autónoma y ciudades inteligentes

• SELECTSTAR, una plataforma de etiquetado y recopilación de datos basada en IA

• RGT Inc., un robot de servicio modular multifuncional

• MoreDream Inc., un sistema de entrada para mejorar la accesibilidad y la productividad de las personas con discapacidad visual

• Yellowknife, una plataforma de personalización de pantalla de vehículos

• MONIT, una solución inteligente para el cuidado de los pañales para pacientes de edad avanzada

Además, nueve startups que se han escindido de C-Lab Inside también planean establecer sus propios stands de exhibición en CES 2022. Las nuevas startups que exhibirán incluyen EVAR, Prinker Korea Inc., lululab y Linkface.

Startups de C-Lab reconocidas como Homenajeadas y ‘Best of Innovation’ en CES 2022

En noviembre de 2021, la Consumer Technology Association (CTA) anunció el ‘Innovation Awards’ de CES 2022 en 27 categorías de productos, incluidos los reconocidos como ‘Best of Innovation’. Los proyectos de las startups de C-Lab recibieron un premio ‘Best of Innovation’ y 21 homenajes del ‘Innovation Awards’ por sus tecnologías destacadas.

En particular, Petnow, que desarrolló una solución de reconocimiento biométrico para mascotas basada en IA, fue nombrada ganadora del premio ‘Best of Innovation’ de CES 2022 en la categoría de Software & Aplicaciones Móviles. La aplicación Petnow utiliza una cámara para detectar, fotografiar y registrar automáticamente la huella de la nariz de un perro, lo que facilita la búsqueda de las mascotas perdidas.

Los otros productos y servicios galardonados de C-Lab incluyen: Digisonic, EVAR, lululab, Verses, bitsensing, Linkface, LUPLE, BLUEFEEL, Prinker Korea Inc, etc. Los productos galardonados con el ‘Innovation Award’ de CES 2022 se exhibirán por separado en la Venetian Expo en Las Vegas.

«Con el apoyo del programa C-Lab, estas startups han demostrado su destreza tecnológica en el escenario global, como lo demuestra la mayor cantidad de los ‘Innovation Awards’ en CES», dijo Hark Kyu Park, Presidente y Chief Financial Officer de Samsung Electronics. «Esperamos que las startups que han tenido dificultades para expandir sus negocios debido a la pandemia puedan apuntar al mercado global de manera más activa, comenzando con CES 2022».

Samsung planea nutrir 500 startups para el próximo año

Iniciado en diciembre de 2012, C-Lab Inside nutre las ideas innovadoras de los colaboradores al mismo tiempo que inculca una cultura corporativa en la que la creatividad está en primer plano. El programa apoya el desarrollo de ideas de todas las áreas del negocio. Desde 2015, Samsung ha apoyado proyectos exitosos de C-Lab que demuestran un gran potencial de mercado, y ha facilitado sus lanzamientos como startups bajo la política de derivación de C-Lab. Aprovechando el éxito de la iniciativa C-Lab Inside, C-Lab Outside ha estado expandiendo el soporte de Samsung para nuevos negocios a startups e innovaciones fuera de la red de Samsung desde 2018.

Samsung Electronics había anunciado previamente que aceleraría 300 startups coreanas a través de C-Lab Outside y 200 proyectos a través de C-Lab Inside durante un período de cinco años. La compañía ha nutrido un total de 406 startups (244 de C-Lab Outside y 162 de C-Lab Inside) hasta ahora, y planea llegar a 500 para el próximo año.

Samsung Electronics hará una demostración de sus productos y servicios de C-Lab del 5 al 8 de enero en el stand de exhibición de C-Lab en el primer piso del Hall G en la Venetian Expo (anteriormente Expo Sands), Eureka Park. Aquellos que no puedan visitar el sitio en persona podrán ver videos de los productos en línea desde hoy hasta el 30 de enero en el sitio web de C-Lab (https://www.claboutside.com/ces2022), y también se les ofrecerá oportunidades para comunicación con las startups.

