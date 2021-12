Samsung Electronics vendió un millón de televisores The Frame en 2021

Gracias a la popularidad de The Frame en los mercados de América del Norte y Europa, se espera que las ventas totales desde 2017 superen los dos millones de unidades a finales de año. Es un equipo que no sólo reproduce con elevada calidad audiovisual, sino que también posee atributos diferenciadores como su delicado marco personalizable y la función de reproducción de obras de arte que agrega valor decorativo al hogar

(3/Nov/2021 – web) Panamá.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy que vendió más de un millón de unidades de The Frame este año, lo que lo convierte en el primer millón de unidades vendidas de Samsung en su línea de televisores Lifestyle. Se espera que las ventas totales desde el lanzamiento de The Frame en 2017 superen los dos millones de unidades a finales de año, impulsadas por la fuerte demanda en los mercados de América del Norte y Europa.

«No es solo un dispositivo para ver televisión, sino un producto de estilo de vida que mejora un espacio con su diseño y enriquece la vida de los consumidores con una extensa colección de arte», dijo Simon Sung, vicepresidente ejecutivo y jefe del equipo de ventas y marketing de Visual Display de Samsung Electronics. «Seguimos buscando formas de fortalecer las ofertas de The Frame para encontrar respuestas innovadoras para satisfacer las necesidades y deseos cambiantes de los consumidores. También estamos siempre explorando asociaciones con nuevos museos, galerías y artistas para ofrecer una gama mucho más amplia de obras en la Art Store» añadió.

Diseño innovador une forma y función

El modelo The Frame es el más popular entre la línea de televisores Lifestyle de Samsung. Desde su lanzamiento por primera vez en 2017, el diseño, las características y el tamaño de The Frame han evolucionado continuamente, reflejando los gustos y las necesidades de estilo de vida siempre en constante cambio de los usuarios.

A medida que las personas pasan más tiempo en casa, la popularidad del contenido de entretenimiento en el hogar ha aumentado, junto con la demanda de los consumidores de que sus televisores sean más que un simple electrodoméstico y enriquezcan su decoración. The Frame se ha adaptado perfectamente a estas tendencias al ofrecer una combinación de forma y función, lo que se traduce en un aumento de las ventas de la línea.

La innovación en la calidad de imagen y el conocimiento de las tendencias del consumidor impulsan a Samsung a mejorar continuamente cada nueva versión de The Frame. En 2020, Samsung agregó la tecnología de imágenes QLED para ofrecer imágenes más intensas. El televisor también incorpora un sensor para ajustar el nivel de brillo según el entorno, de manera que los espectadores puedan disfrutar plenamente de fotos y videos optimizados. En julio de 2021, Samsung lanzó una versión de 85″, que se sumó a los otros cuatros tamaños diferentes (32″, 55″, 65″, 75″) a fin de adaptarse a una variedad de estilos de vida y espacios domésticos.

The Frame en 2021 llegó al mercado con un marco fino de 24,9 mm, o casi la mitad del ancho del modelo del año pasado, lo que agrega elegancia al espacio con marcos disponibles en varios colores. Los usuarios pueden elegir un marco personalizable: plano blanco, teca o marrón, y biselado blanco o magenta¹. Otro atributo del marco es que se puede montar en un soporte de TV, en la pared para darle un aspecto de galería de arte o en un soporte de estudio, que fue recientemente lanzado.

Contenido con curaduría a través de asociaciones estratégicas en el Art Store

Además de su diseño único y moderno, otro punto destacado de The Frame es el Art Store, su plataforma de suscripción de arte patentada. Cuando los usuarios no están viendo contenido en este TV de Samsung, pueden usar el Modo ambiente para elegir obras de arte de la vasta biblioteca de pinturas y fotografías del Art Store para mostrarlas; de esta manera, la pantalla no tiene que ser un lienzo en blanco que interfiera con la decoración, sino un elemento que lo enriquece.

El Art Store de The Frame ofrece más de 1.500 obras de arte de museos y galerías de renombre mundial como el Museo del Hermitage en Rusia, el Louvre en Francia y el Museo del Prado en España. A través de asociaciones, Samsung ha ampliado la colección del Art Store para abarcar obras de arte exclusivas de creadores emergentes de todo el mundo, como Magnum Photos, un grupo de fotoperiodismo global y, más recientemente, la principal casa de fotografía artística YellowKorner, para ofrecer obras de arte expresivas que se beneficia de la calidad de imagen QLED de The Frame. Con una curaduría basada en Inteligencia Artificial, la versión 2021 de The Frame analiza los patrones y gustos de los consumidores y recomienda nuevas ilustraciones.

Esta más reciente edición de The Frame ofrece una capacidad de almacenamiento significativamente mayor con 6 GB, en comparación con las versiones anteriores que ofrecían 500 MB. Ahora se puede almacenar hasta 1.200 fotos en resolución 4K para que los usuarios puedan seleccionar más ilustraciones para formar su propia galería personalizada.

The Prism Group

Nota:

[1] El marco biselado solo está disponible en 55 «y 65»