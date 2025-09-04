Samsung presenta el Galaxy S25 FE con Galaxy AI accesible para todos

El Nuevo Samsung Galaxy S25 FE integra Galaxy AI y Funciones Premium

Samsung ha lanzado el Galaxy S25 FE, un nuevo modelo que democratiza el acceso a las funciones de Galaxy AI y a las experiencias premium de su serie insignia, la cual incluye una cámara mejorada y un rendimiento superior.

Equipado con Galaxy AI y herramientas de edición de vanguardia, el Samsung Galaxy S25 FE se posiciona como el modelo más accesible de la serie Galaxy S25, ofreciendo un compañero inteligente y personalizado.

(04/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Samsung ha anunciado el lanzamiento oficial del Samsung Galaxy S25 FE, un dispositivo diseñado para ser la puerta de entrada al ecosistema de Galaxy AI. Este modelo, el más reciente y accesible de la serie insignia Galaxy S25, combina las innovaciones de inteligencia artificial con herramientas de cámara de vanguardia, ofreciendo una experiencia premium a un público más amplio.

El Galaxy S25 FE cuenta con One UI 8 y las más recientes funciones de Galaxy AI, que ofrecen experiencias personalizadas y multimodales. Entre las destacadas se encuentran “Gemini Live” para conversaciones visuales en tiempo real, y “Circle to Search with Google” que permite a los usuarios buscar información al rodear cualquier elemento en la pantalla. Estas herramientas, junto con otras como “Now Bar” y “Now Brief”, optimizan la comunicación y la productividad diaria de los usuarios. La privacidad está garantizada con la tecnología “Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)” y el “Personal Data Engine (PDE)”, que mantienen los datos protegidos en el dispositivo.

En el apartado fotográfico, el Galaxy S25 FE eleva la creatividad con su motor “ProVisual Engine” y una cámara frontal de 12 MP mejorada, ideal para capturar selfies de alta calidad incluso en condiciones de poca luz. Las herramientas de IA como “Generative Edit” sugieren cómo mejorar fotos, eliminando distracciones o rellenando fondos. Otras funciones de edición incluyen “Instant Slow-mo” para convertir videos en cámara lenta y “Audio Eraser” para eliminar ruidos específicos.

Para un rendimiento fiable y duradero, el dispositivo incluye una batería de 4,900mAh con carga rápida de 45W, una cámara de vapor un 10% más grande para una mejor gestión térmica, y un marco de “Armor Aluminum” reforzado. La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz asegura una visualización fluida, mientras que los siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad garantizan un desempeño optimizado a largo plazo. El Galaxy S25 FE está disponible en colores como Icy Blue, Jet Black, Navy y White.

“El Galaxy S25 FE juega un rol clave como puerta de entrada al ecosistema Galaxy AI, haciendo estas experiencias más accesibles para un mayor número de usuarios”, comentó Jay Kim, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics.

A partir del 4 de septiembre, el Galaxy S25 FE estará disponible en mercados seleccionados e incluirá seis meses del plan “Google AI Pro”, que proporciona acceso a herramientas avanzadas como “Gemini”, “Flow” y “NotebookLM”, fortaleciendo aún más su propuesta de valor.