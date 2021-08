Samsung Innovation Campus y Fundación Terra crean alianza para formar a jóvenes centroamericanos en programación y codificación

(9/Ago/2021 – web) Panamá.- Mediante el programa online de “Codificación y Programación” brindado por SAMSUNG Innovation Campus y certificado por Fundesteam se proporcionará a los participantes de Fundación Terra, los conocimientos y herramientas necesarios para comprender los conceptos básicos de codificación y programación y el uso práctico que estas herramientas tienen para la solución de problemas.

La unión de dos voluntades institucionales de franco impacto filantrópico harán posible que 282 jóvenes de siete países centroamericanos, con edades entre 14 y 20 años, reciban formación académica de forma gratuita en tecnología. Del total de 282 estudiantes que recibirán la beca de estudios, 74 jóvenes de alto rendimiento de los programas de Fundación Terra recibirán este incentivo como parte de su formación continua. Esta significativa cruzada educativa es posible gracias a la alianza que recientemente establecieron Samsung Innovation Campus y la Fundación Terra, con el fin de impulsar planes alternativos de educación que multipliquen las oportunidades de formación profesional y eleven la calidad del aprendizaje que recibe la juventud de la región.

El programa académico sobre Codificación y Programación, que comenzará en agosto y se extenderá hasta diciembre de este año, cuenta con el aval de la certificadora internacional Fundesteam. Tanto Samsung Innovation Campus (SIC) como la Fundación Terra suman sus experiencias en el área de educación, lo que representa una garantía para el éxito de este entrenamiento, que se realizará mediante conexiones en línea y de acuerdo con un cronograma de clases y actividades.

María Fernanda Hernández, gerente de Ciudadanía Corporativa de SIC, hizo un balance muy positivo del trabajo en conjunto con Fundación Terra, a la que agradeció la confianza en esta sinergia institucional. Destacó en esta primera etapa, el apoyo para evaluar a los aspirantes a optar por una beca de este programa. «Su experiencia en el proceso de evaluación fue fundamental y fue gratificante ver resultados tan alentadores como que los jóvenes seleccionados cumplían por encima del 80% de los requerimientos, además de calificaciones sobresalientes. Estamos seguros de que los participantes están altamente comprometidos con los retos de este programa».

Hernández destacó que SIC se estrena en Centroamérica con este programa, al que le seguirán otras actividades regionales que buscan elevar el nivel de la educación, especialmente aquellas enfocadas en fomentar en los jóvenes habilidades digitales que les proporcione ventajas para desarrollarse tanto en lo profesional como en lo personal.

María del Carmen Nasser, directora de Asuntos Corporativos y Sostenabilidad de Fundación Terra, dijo que esta institución no dudó en aceptar la invitación de Samsung Innovation Campus para trabajar en equipo. «Estamos muy orgullosos y complacidos de este acuerdo. Establecemos sinergia con otras empresas como la que hemos realizado con Samsung, porque compartimos el mismo compromiso con la educación. A los muchachos seleccionados les invito a poner mucha constancia y perseverancia para concluir el programa con éxito. Estamos seguros de que las habilidades que van a aprender le permitirán acceder a más y mejores oportunidades en el mercado de trabajo, entre otras ventajas».

Tecnología y visión humanista

Víctor Rodríguez, integrante del staff de docentes del programa, explicó que el plan de estudio está basado en el enfoque pedagógico de Samsung Innovation Campus 2021, con base en los pilares de la educación Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics o, en español, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El pensum comprende las materias Scratch, Algoritmos, Lenguaje de programación C, Phyton y Arduino.

Rodríguez explicó que además de las asignaturas vinculadas directamente con el área tecnológica, el entrenamiento contempla la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos de una forma transversal. En esta parte la formación se nutre de los lineamientos establecidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, promulgados por la Organización de las Naciones Unidas, de manera que los estudiantes adquieran una visión progresista y humanista de sus roles como profesionales y como ciudadanos.

El contenido curricular del programa tiene, entre otros objetivos, proponerles a los estudiantes escenarios para que entiendan cómo debe responder un profesional -sea ingeniero, programador, desarrollador-, ante un problema real que necesiten solucionar en diferentes ambientes: empresa, comunidad, escuela, universidad y, en general, el mundo. «Aprenderán herramientas que actualmente son altamente aplicadas y requeridas en las industrias».

Valiosa oportunidad

Jóvenes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica y Panamá conforman el grupo de becarios. Uno de ellos es Angelo Sandoval, quien manifestó su agradecimiento por haber sido escogido y alentó a los demás estudiantes seleccionados a poner el mayor de sus esfuerzos para cumplir con las exigencias académicas del programa.

«No siempre en la vida nos dan oportunidades como esta y hoy es más importante aprovecharlas especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestros países. Sé que no será fácil para los demás compañeros seleccionados, porque algunos trabajan, otros tienen otros compromisos educativos. Haremos el esfuerzo de hacer espacio en nuestro día a día para no perdernos ninguna clase y aprovechar al máximo este curso. Sin duda, nos ayudará a tener una mejor valoración en el mundo profesional y laboral. No será fácil pero poniéndole corazón y trabajo lo lograremos. Gracias a Samsung y a Fundación Terra por ayudarnos a crecer como profesionales, por abrirnos esta puerta al éxito».

Vía The Primsgrp