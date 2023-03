Samsung Latinoamérica actualiza juego en Fortnite centrándose en el nuevo Galaxy S23

Isla de Samsung en el Metaverso también inaugura sala de exhibición con énfasis en sus líneas de smartphones, televisores y monitores. Con el nuevo Galaxy S23 la jugabilidad en Fortnite fue optimizada y gana atributos compatibles como la función de zoom, el botón Nightography y el botón de seguridad Knox

(10/Mar/2023 – web) Panamá.- Samsung Electronics activó, a partir del 3 de marzo, un nuevo mapa para su gameplay en Metaverse, en Fortnite, centrándose en el nuevo Galaxy S23. La nueva interfaz permite que los jugadores y visitantes del entorno interactúen con el producto de una manera aún más inmersiva, ya que todo el espacio se caracteriza con el diseño y las funcionalidades del último smartphone de la línea Galaxy S.

“Nuestros canales de comunicación en Metaverse deben actualizarse constantemente para que nuestras interfaces comuniquen no solo los productos de Samsung, sino también nuestros mensajes más recientes. Y este es uno de los recursos más geniales del universo digital, el Metaverso y el gameplay de Fortnite, específicamente. Permiten el uso de un lenguaje transmedia en el que conectamos, con gran velocidad, mensajes, productos y personas, con un alto grado de inmersión”, dice Arthur Wong, Director de Marketing de Samsung Latinoamérica.

Además del nuevo mapa, la jugabilidad en Fortnite también ha sido mejorada y gana atributos compatibles con los del Galaxy S23, como la nueva función de zoom, que permite que el jugador vea con alta resolución a larga distancia, dando una ventaja durante el juego y también permitiendo encontrar easter eggs escondidos en el mapa; el botón Nightography, que ofrece la posibilidad de ver en la oscuridad, añadiendo una nueva dinámica al juego; y el botón Knox, que brinda una capa extra de protección al jugador, enfatizando otra característica diferencial del ecosistema Galaxy.

Fun Game Quest, disponible en la isla de Samsung en Fortnite, es un juego interactivo en formato de «escondite», en el que el jugador debe encontrar el nuevo smartphone Samsung Galaxy S23 oculto y mantenerlo en su poder hasta el final de la ronda.

Nueva sala de exhibición virtual en el metaverso

Además del nuevo gameplay, a partir del 3 de marzo, la isla Samsung en Fortnite también albergará una nueva sala de exhibición virtual, con la línea de smartphones Galaxy S23; modelos de televisores como el TV gamer QN90B y los modelos lifestyle The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace y el proyector The Freestyle; además de monitores de la línea Odyssey.

El Showroom de Samsung dentro de Fortnite también mostrará detalles del trabajo de la compañía surcoreana para elevar el nivel de cómo la tecnología contribuye a un planeta más sostenible. Samsung ha aumentado el uso de materiales reciclados de seis componentes internos en el Galaxy S22 Ultra a 12 componentes internos y externos en el Galaxy S23 Ultra. La línea Galaxy S23 también presenta una mayor variedad de insumos reciclados que cualquier otro smartphone Galaxy, incluidos aluminio y vidrio reutilizados antes del consumo y plásticos aprovechados después del consumo procedente de redes de pesca desechadas, barriles de agua y botellas de tereftalato de polietileno (PET). También los embalajes del smartphone son fabricados con papel el 100% reciclado.

Para acceder: con Fortnite instalado en tu smartphone o PC, busca Samsung SmartCity por el código 8526-6648-9508.

