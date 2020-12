Samsung refuerza capacidades de voz en sus Smart TVs

(30/Dic/2020 – web) Panamá.- Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy que Google Assistant se unirá al conjunto de asistentes de voz actualmente disponible en los dispositivos Smart TV Samsung 2020, proporcionando a los espectadores capacidades perfeccionadas de control y descubrimientos. Disponible juntamente con Amazon Alexa y Bixby, Google Assistant ahora está completamente integrado a las Smart TVs Samsung y no requiere descargas, hardware o instalación adicionales, y es intercambiable, según las preferencias del hogar. El conjunto de asistentes de voz líderes ahora está disponible en todos los televisores QLED 4K y 8K 2020, televisores Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace, y es compatible con los ecosistemas de asistentes de voz existentes de los espectadores.

Tomando el control con Samsung y Google

Gracias a una gama más amplia de opciones de asistente de voz, los usuarios de Smart TVs Samsung ahora tienen un acceso más rápido a su entretenimiento favorito, respuestas en tiempo real en la pantalla y la capacidad de controlar sin problemas sus dispositivos domésticos inteligentes con un asistente de voz de su elección. Al activar los comandos de voz, los usuarios pueden navegar fácilmente por los canales, ajustar el volumen, controlar la reproducción, abrir aplicaciones y mucho más.

«El uso de asistentes de voz en nuestras Smart TVs ha crecido exponencialmente desde el lanzamiento de Bixby en 2018», dijo Seline Han, Vicepresidente de Pantallas Visuales en Samsung Electronics. «Con Google Assistant y Amazon Alexa ahora compatibles, estamos invitando a nuestros consumidores a pedir aún más a sus Smart TVs».

Los amantes del entretenimiento ahora pueden usar su asistente de voz preferido para descubrir contenido nuevo instantáneamente con una búsqueda sin esfuerzo por género, director o actor. Además de encontrar nuevos programas de televisión y películas para ver, los espectadores pueden pedírselo a Alexa, Bixby o a Google Assistant que proporcionen el pronóstico del tiempo, descubran los últimos resultados de los juegos o reproduzcan sus canciones favoritas. Con el Google Assistant, los espectadores también tendrán acceso a los servicios de Google que conocen y aman para ayudar a agilizar sus días, incluidos Google Search, Photos, Maps, Calendario y más.

“Al llevar Google Assistant a las Smart TVs Samsung, queremos conectar su sala de estar con el resto de la casa inteligente y ayudarle a administrar mejor su día, a través de sus servicios favoritos de Google”, dijo Jack Krawczyk, Director de Gestión de Productos para el Google Assistant. «Con nuestra colaboración con Samsung, podemos ofrecer ayuda del asistente de Google a más personas en todo el mundo directamente desde la pantalla grande».

Los usuarios pueden agregar otro hub a cualquier habitación de la casa con las Smart TVs Samsung, que ahora pueden usarse para controlar las luces, configurar el termostato, configurar una alarma o realizar cualquier otra tarea bajo el mando del asistente de voz existente en el hogar.

“Amazon Alexa en las Smart TVs Samsung se ha diseñado para deleitar a los clientes con una experiencia de entretenimiento perfeccionada. Más allá de navegar por el contenido de video y música con facilidad, los clientes también pueden conectar sus televisores integrados con Alexa a más de 100 mil dispositivos domésticos inteligentes para hacer las tareas diarias más convenientes”, dijo Aaron Rubenson, Vicepresidente de Alexa Voice Service y Alexa Skills. «Nuestra colaboración con Samsung continúa brindando a los clientes la conveniencia del control por voz en las Smart TVs, al mismo tiempo que les brindan acceso al servicio de voz de su elección».

Vía Prismgrp