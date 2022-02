SamsungUnpacked: los nuevos Samsung Galaxy S22 y S22+ te harán vivir experiencias de cámara revolucionarias de día o de noche

(9/Feb/2022 – web) Seúl, Corea.- Samsung Electronics Co., Ltd. presentó hoy los Galaxy S22 y S22+, dos dispositivos insignia que impulsan la creatividad y la autoexpresión. Estos smartphones presentan cámaras dinámicas con procesamiento de imagen inteligente avanzado para hacer que cada momento sea épico. Proyectados con un diseño audaz y materiales sostenibles, Galaxy S22 y S22+ están diseñados en sintonía con la vocación de alta responsabilidad con el medio ambiente de la marca surcoreana.

“Las cámaras de nuestros smartphones han transformado la forma en que creamos, compartimos y nos comunicamos. A través de fotos y videos, nos expresamos y nos conectamos con las personas que nos importan”, dijo TM Roh, Presidente y Líder de Negocios MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics. “Es por eso que nos enfocamos en diseñar nuestros últimos dispositivos de la Serie S con capacidades de cámara innovadoras que funcionan de día y de noche, impulsadas por nuestro mejor rendimiento móvil hasta el momento”.

Conquiste la noche con la cámara más inteligente de Samsung hasta la fecha

Galaxy S22 y S22+ fueron ideados para ofrecer experiencias de cámara del siguiente nivel, para que las personas puedan conectarse y compartir dondequiera que estén. Con las nuevas funciones revolucionarias de Nightography de la serie Galaxy S22 – como el sensor el 23% más grande[1] y la tecnología Adaptive Pixel –, su cámara está diseñada para dejar entrar más luz, resaltar detalles y capturar colores que hacen que las imágenes capturadas se destaquen, incluso en la oscuridad[2]. Tanto el Galaxy S22 como el S22+ cuentan con una poderosa cámara principal de 50MP, tele lentes de 10MP y una lente ultra ancha de 12MP, para que siempre obtengas las tomas de la más alta calidad. Y cuando estás capturando videos con amigos, la nueva función Auto Framing[3] detecta y rastrea hasta 10 personas y ajusta automáticamente el enfoque de la cámara para que ella capture a todos con claridad. Ambos dispositivos cuentan con la tecnología VDIS avanzada que minimiza las vibraciones, por lo que obtendrás imágenes nítidas y uniformes incluso cuando estás en movimiento.

Los Galaxy S22 y S22+ también están equipados con la última tecnología de IA de Samsung que lleva tus fotos al siguiente nivel. Es fácil lograr imágenes perfectas en Modo Retrato con el nuevo AI Stereo Depth Map, y se verán mejor que nunca, de manera que hasta los detalles más pequeños aparecerán nítidos y claros gracias a un sofisticado algoritmo de IA. Lo mismo funciona para hacerle fotos a tu mascota: el nuevo Modo Retrato del Galaxy S22/S22+ evita que el pelo de tu amigo peludo favorito se mezcle con el fondo, y así logres la mejor foto.

Potencia y rendimiento que siguen el ritmo de su vida

En cualquier momento, desde las actividades en el trabajo hasta las rutinas en el hogar, Galaxy S22 y S22+ han sido diseñados para ayudarte incluso en los días que tienes más actividades online, con el primer procesador de 4nm en un smartphone Galaxy. Este permite agilizar tus necesidades mediante Inteligencia Artificial y Machine Learning más avanzados hasta la fecha. Así disfrutarás un rendimiento inigualable y mayor satisfacción porque su teléfono detecta qué aplicación estás usando o en qué site estás navegando y pone toda la potencia allí. En fin, navegar por la web y por las aplicaciones nunca han sido tan fluido como ahora.

Un procesador ultrarrápido exige potencia que pueda seguir el ritmo. El Galaxy S22 es proyectado con una batería[4] robusta para todo el día y una carga rápida de 25W que nunca le ralentiza, y el Galaxy S22+ cuenta con una batería súper potente que puede durar incluso más de un día con una sola carga. Galaxy S22+ también ofrece una carga super rápida de 45W para que no tengas que esperar cuando batería está agotándose.

Transmitir una película o tu programa favorito se verá aún mejor en las hermosas pantallas del Galaxy S22 y S22+. Ambos dispositivos vienen equipados con una pantalla adaptable Dynamic AMOLED[5] 2X de 120Hz, diseñada para lo mejor en juegos y visualización. Ya sea que elijas la pantalla premium de 6.1 pulgadas[6] del Galaxy S22 o la pantalla de 6.6 pulgadas[7] del Galaxy S22+, cada una es proyectada con tecnología Vision Booster inteligente que la ajusta automáticamente a la iluminación que le rodea y mejora el contraste de color, para que puedas disfrutar de la mejor exhibición posible de su contenido. Además, las optimizaciones en el rendimiento del hardware han perfeccionado el brillo de la pantalla: el S22 tiene un brillo máximo de 1300nit, mientras que el S22+ presenta un pico de 1750nit[8].

S22 y S22+ también garantizarán que siempre puedas mantenerte conectado y colaborativo. A través de una asociación con Google, disfruta del intercambio Google Duo[9] Live[10] para ver fotos en la Galería con amigos o escribe notas de reuniones con colegas en Samsung Notes, incluso mientras están separados[11].

Diseño a la perfección proyectado para durar

Tanto el Galaxy S22 como el S22+ cuentan con el icónico diseño Contour-Cut favorito de los fanáticos de la Serie S, que integra la cámara en la carcasa a la perfección. Para crear una apariencia más elegante y refinada, Samsung ha proyectado ambos dispositivos con una pantalla plana distintiva, completa con un lujoso acabado de vidrio y neblina. Ahora, la carcasa de la cámara de la serie S es diseñada para combinar con el color de la carcasa del dispositivo con un marco de metal delgado y simétrico para una apariencia continua. El resultado es un diseño equilibrado y unificado que es moderno, actual y elegante. Tanto el Samsung Galaxy S22 como el S22+ están disponibles en Phantom Black, Phantom White, Green y Pink Gold[12].

Y ese impresionante diseño es hecho para durar: la serie Galaxy S22 presenta los dispositivos móviles más duraderos de Samsung hasta el momento. Galaxy S22 y S22+ son los primeros modelos de la Serie S fabricados con Armor Aluminium, el aluminio más resistente de la industria, para que puedas llevar tu teléfono a cualquier lugar con tranquilidad. La serie Galaxy S22 también tiene los primeros smartphones que cuentan con el nuevo Corning® Gorilla® Glass Victus®+. Los dispositivos de la serie S22 son equipados con este vidrio resistente en la parte delantera y trasera, por lo que puedes preocuparse menos por caídas accidentales.

Pero sabemos que la verdadera durabilidad no se trata solo del hardware. Como parte de nuestro compromiso de brindar a los usuarios la mejor experiencia y rendimiento móvil posibles, toda la serie Galaxy S22 contará con el respaldo de hasta cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android[13]. Ahora, millones de usuarios de Galaxy pueden aumentar aún más el ciclo de vida de su smartphone sin perder las últimas funciones de seguridad, productividad y otras emocionantes nuevas funciones. Samsung escalará este esfuerzo en toda nuestra línea de productos para garantizar que tenga soporte completo en todo su ecosistema Galaxy.

La serie Galaxy S también facilita la personalización de tu teléfono. Puedes usar la interfaz de usuario limpia e intuitiva de One UI de Samsung para personalizar la apariencia de su pantalla de inicio y widget. Adapta los colores de sus íconos, widgets, paleta de colores y más a tus preferencias personales, y crea una experiencia móvil que refleje quién eres. One UI también le brinda fácil acceso a una gran cantidad de emojis, GIFs y pegatinas directamente en su teclado para que pueda comunicar instantáneamente exactamente cómo se siente sin escribir una sola palabra.

Ayuda a construir un futuro sostenible a través de Galaxy for the Planet

Como nuestro dispositivo más ecológico, la serie Galaxy S22 es pionera en tecnología móvil mientras apoya nuestro planeta. La contaminación plástica representa una grave amenaza para nuestro medio ambiente, y las redes de pesca descartadas[14] son especialmente dañinas para la vida marina y nuestros océanos. Al colaborar con organizaciones líderes, Samsung ayuda a recuperar estas redes y transformarlas en un material de alto rendimiento como insumo para fabricar partes de nuestros smartphones. Este material, utilizado en el soporte para llaves de la serie Galaxy S22, contiene un 20% de plástico reciclado procedente del océano[15]. La serie Galaxy S22 también incorpora material reciclado posconsumo en su módulo de altavoz, así como en las partes internas de las teclas de encendido y volumen.

Además de los plásticos que se encuentran en el océano, usamos papel 100% reciclado para el empaque del Galaxy S22 e incluimos una película protectora hecha de plástico reciclado. Cada estuche también es diseñado con materiales ecológicos certificados por UL, como plásticos reciclados posconsumo o sustancias de base biológica. Estas innovaciones con propósito son el más reciente ejemplo del compromiso de Samsung de hacer más con menos como parte de Galaxy for the Planet.

Seguridad altamente confiable

La serie Galaxy S22 está protegida por la poderosa plataforma de seguridad Knox Vault de Samsung, que incluye un procesador seguro y una memoria que aísla por completo los datos confidenciales como sus contraseñas, datos biométricos o claves Blockchain del sistema operativo principal del teléfono. El panel de privacidad y el indicador del One UI facilitan ver qué aplicaciones están accediendo a sus datos y cámara, para que pueda decidir si concede o deniega el permiso a cada aplicación. La serie Galaxy S22 también presenta varias funciones de seguridad nuevas, incluida la microarquitectura ARM, que evita los ataques cibernéticos dirigidos a su sistema operativo y memoria.

Además, la serie Galaxy S22 le ofrece Samsung Wallet[16] – una experiencia continua, conveniente y segura para facilitar la vida cotidiana. Samsung Wallet combina el pago digital, la identificación, las llaves y la gestión de activos en una sola herramienta para simplificar sus rutinas, desde mostrar su identificación de estudiante hasta compilar documentos de viaje antes de un vuelo.

Manténgase conectado con el ecosistema Galaxy

Junto con la nueva serie S22, Samsung presenta una nueva línea de tabletas y un paquete de funciones actualizadas para el Galaxy Watch4, a fines de que los usuarios de Galaxy puedan mantenerse conectados en todos los aspectos de sus vidas. Creada para una nueva era de conectividad, Galaxy Tab S8, que incluye Tab S8, Tab S8+ y Tab S8 Ultra, es la línea de tabletas más versátil de Samsung, proyectada y diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de quienes trabajan, estudian, juegan y crean.

Disponibilidad local

A partir del 25 de febrero de 2022, Galaxy S22 y Galaxy S22+ estarán ampliamente disponibles en versiones de operador y Desbloqueado por Samsung a través de Samsung.com, operadoras y minoristas en línea. Ambos dispositivos estarán disponibles en los siguientes colores y opciones de memoria[17]:

➡ Galaxy S22/22+: Phantom Black, Phantom White, Green y Pink Gold en modelos de 128GB y 256GB con 8GB de RAM

Para obtener más información sobre Galaxy S22 y S22+, por favor, visite: http://www.samsungmobilepress.com o news.samsung.com/galaxy.

