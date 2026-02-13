San Valentín: Celebre con dispositivos de alta calidad en audio para cada estilo de vida

JBL impulsa la mejor calidad en audio para conectar este 14 de febrero

• Desde audífonos con estuches inteligentes hasta barras de sonido inmersivas, JBL redefine cómo se comparte el contenido multimedia este 14 de febrero.

(13/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El próximo 14 de febrero se celebra San Valentín en diversos escenarios, desde cenas románticas y reuniones con amigos hasta jornadas de entrenamiento. En cada una de estas situaciones, la música actúa como el elemento de cohesión, por lo que JBL ha presentado una gama de dispositivos que aseguran la mejor calidad en audio para acompañar cualquier plan, adaptándose a los diferentes estilos de vida de los usuarios panameños.

Conectividad compartida y personalización

Para las parejas que buscan experiencias multimedia conjuntas, JBL destaca el uso de la tecnología Auracast en modelos como los JBL Tour One M3. Esta función permite que dos personas escuchen el mismo contenido desde una sola fuente Bluetooth, ya sea música, podcasts o películas, facilitando un punto de conexión incluso en movimiento.

Asimismo, los audífonos JBL Tour Pro 3 introducen el Smart Charging Case, un estuche inteligente que permite la personalización visual y facilita la transmisión de audio hacia otros dispositivos cercanos. Estos avances demuestran cómo la calidad en audio se combina con la funcionalidad para crear momentos compartidos más íntimos y tecnológicos.

Sonido para la actividad física y el hogar

Para quienes mantienen un estilo de vida activo, la línea JBL Endurance ofrece ajuste seguro y resistencia, ideales para entrenamientos intensos donde la motivación musical es clave. Por otro lado, para planes grupales o reuniones espontáneas, la bocina portátil JBL Grip se posiciona como un aliado versátil gracias a su diseño práctico y facilidad de transporte.

Finalmente, para las celebraciones en casa, las barras de sonido JBL Bar Pro MK2 elevan la experiencia auditiva al ofrecer un sonido envolvente y potente. Estos sistemas transforman cualquier sala en una atmósfera inmersiva, ideal para disfrutar de cine en casa o ambientar cenas grupales. JBL reafirma que, más allá de los obsequios tradicionales, la música y la tecnología de vanguardia son formas auténticas de fortalecer los vínculos este 14 de febrero.

