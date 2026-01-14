Christian Klein de SAP analiza los retos de la soberanía digital en el entorno global

Soberanía digital y competitividad: Las prioridades estratégicas para las naciones

• Ante la incertidumbre geopolítica, Klein propone un modelo de soberanía digital basado en resultados concretos, regulaciones pragmáticas y el aprovechamiento de la innovación global.

(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, el CEO de SAP SE, Christian Klein, compartió su perspectiva sobre cómo las naciones deben abordar la soberanía digital. Para Klein, el debate actual no debe centrarse en la posibilidad de alcanzar la independencia tecnológica, sino en los mecanismos más efectivos para lograrla sin comprometer la innovación y el crecimiento económico.

El mito de la infraestructura física

Klein advierte que muchas naciones cometen el error de creer que la soberanía digital se garantiza únicamente mediante la inversión en centros de datos locales. El ejecutivo sostiene que poseer servidores y procesadores en territorio nacional no asegura la independencia, debido a la profunda interdependencia tecnológica global. Dado que la mayoría de los componentes clave son diseñados o fabricados en el extranjero, perseguir una autosuficiencia total resultaría económicamente inviable y aislaría a los países del flujo de innovación internacional.

En lugar de este enfoque teórico, Klein propone invertir de manera estratégica en resultados tangibles. El autor menciona que el control real se decide en el desarrollo y dominio del software y las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) que impulsan la competitividad industrial a largo plazo.

Un enfoque de protección graduada

Para alcanzar una soberanía digital efectiva, el CEO de SAP sugiere una estrategia de tres niveles basada en la criticidad de la información:

• Máximo Control: Para datos de seguridad nacional, gestionados bajo autoridad local y personal autorizado.

• Localización de Datos: Un esquema apropiado para industrias reguladas como el sector salud.

• Nube de Confianza: Para datos menos sensibles, utilizando entornos seguros que cumplan con estándares internacionales de ciberseguridad.

Estándares internacionales y capacitación

Otra de las prioridades señaladas por Klein es la adopción de estándares internacionales como ISO e IEC. Según el ejecutivo, evitar la creación de reglas aisladas permite a los proveedores alcanzar economías de escala y facilita el acceso a soluciones soberanas más económicas y rápidas de implementar.

Finalmente, el autor enfatiza que la soberanía es, ante todo, una cuestión de capacidades humanas. Invertir en educación, investigación y capacitación en la nube y la IA permite a las naciones tomar el control de su destino tecnológico. Klein concluye que el futuro digital no se define en las salas de servidores, sino en la capacidad de las empresas e instituciones para tomar decisiones pragmáticas que utilicen las mejores tecnologías disponibles para generar valor duradero.

