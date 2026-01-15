Innovación en agricultura asistida por IA transformará operaciones globales de Syngenta

SAP y Syngenta impulsan la agricultura asistida por IA mediante alianza estratégica

• La colaboración busca acelerar la innovación y fortalecer la cadena de suministro mediante el uso de análisis de datos avanzados y herramientas de IA.

(15/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Basilea, Suiza y Walldorf, Alemania.- SAP SE y Syngenta han formalizado una asociación tecnológica estratégica de varios años con el objetivo de acelerar la agricultura asistida por IA en las operaciones globales de la firma agrícola. Esta alianza busca integrar la inteligencia artificial en el núcleo de la empresa para modernizar procesos desde la fabricación y la cadena de suministro hasta los servicios orientados al productor, permitiendo una innovación acelerada mediante análisis de datos avanzados.

Desafíos globales y resiliencia operativa

La industria agrícola enfrenta actualmente retos significativos derivados de la variabilidad climática, la complejidad logística y la incertidumbre en los mercados internacionales. La implementación de herramientas de inteligencia artificial en toda la organización posiciona a Syngenta para abordar la demanda de una población que se estima alcanzará los 10 000 millones de personas para el año 2050. Según se detalla en el anuncio, esta colaboración no solo busca mayor rapidez en la innovación, sino también una resiliencia operativa que genere un impacto escalable en todo el sector.

Feroz Sheikh, Director de Información y Digital del Grupo Syngenta, señaló que la inteligencia artificial se ha transformado en un catalizador para el sector y en una ventaja competitiva para la organización. Sheikh afirmó que la alianza con SAP está transformando la gestión empresarial y abriendo nuevas metodologías de trabajo para consolidar a Syngenta como una compañía agrícola con la IA como eje central.

Modernización tecnológica y toma de decisiones

Por su parte, Philipp Herzig, director de tecnología de SAP SE, destacó que la transformación de Syngenta establece un referente para la innovación digital en la agricultura. Herzig explicó que las tecnologías de la nube y la inteligencia artificial son fundamentales para impulsar el crecimiento sostenible y la eficiencia, ayudando a preparar las operaciones para el futuro de manera responsable.

La transformación se fundamentará en las soluciones SAP Cloud ERP Private, modernizando las operaciones principales en la cadena de valor para ganar agilidad y escalabilidad. A través de SAP Business Data Cloud, la compañía establecerá una base de datos unificada y segura que facilitará la toma de decisiones en tiempo real.

Implementación de herramientas avanzadas

El proceso de integración contará con el soporte de SAP Business AI y herramientas como Joule Copilot. Estas tecnologías están diseñadas para permitir decisiones más inteligentes y rápidas que optimicen la eficiencia operativa. Además, la estructura tecnológica permitirá a Syngenta ofrecer productos y servicios mejorados a los agricultores a nivel mundial, garantizando que estos mantengan el control y la privacidad de su información confidencial mientras acceden a soluciones innovadoras.

Foto: Jeff Rowe, director ejecutivo de Syngenta Group (izquierda) y Christian Klein, director ejecutivo de SAP (derecha)