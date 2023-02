SAP y Red Hat potencian trabajo del software de SAP® con Red Hat Enterprise Linux

(8/Feb/2023 – web) Panamá.- SAP SE (NYSE: SAP) y Red Hat, Inc., el proveedor líder mundial de soluciones open source, anunciaron una extensión de su alianza para intensificar el uso y el soporte de Red Hat Enterprise Linux por parte de SAP. El propósito de esta colaboración es incrementar la operación de negocios inteligentes, promover la transformación de la nube en todos los sectores e impulsar una innovación holística de la TI.

SAP está migrando continuamente parte del panorama interno de su TI y el portafolio de SAP® Enterprise Cloud Services a la base estándar que proporciona Red Hat Enterprise Linux. Este cambio, que se sustenta en la colaboración de larga data de ambas compañías, tiene por objeto satisfacer mejor las necesidades empresariales e informáticas de SAP. Como parte de su plan de migración, SAP está incrementando el soporte de la solución RISE with SAP mediante el uso de Red Hat Enterprise Linux como el sistema operativo preferido de las nuevas implementaciones de esta solución.

Red Hat Enterprise Linux es el sistema operativo Linux listo para producción y con seguridad reforzada para la innovación en la nube híbrida en el cual confían empresas de todos los sectores alrededor del mundo. La plataforma aprovecha esta confianza al ofrecer una base sólida y segura para las implementaciones del software de SAP, dado que proporciona un eje estructural estándar de Linux que brinda soporte a los clientes de SAP en sus entornos de nube híbrida y multinube.

Los entornos de TI internos de SAP y los SAP Enterprise Cloud Services que adoptan Red Hat Enterprise Linux pueden acceder a una mayor flexibilidad para hacer frente a las exigencias tecnológicas modernas del futuro. En combinación con la solución RISE with SAP, Red Hat Enterprise Linux ofrece capacidades de rendimiento mejoradas que admiten implementaciones de la solución RISE with SAP en entornos de nube y allana el camino para la adopción y la transformación en la nube por parte de los clientes a medida que planifican la próxima ola de innovación de su TI. Durante el año próximo, Red Hat y SAP colaborarán codo a codo para profundizar el soporte de las cargas de trabajo de la solución RISE with SAP en Red Hat Enterprise Linux y acelerar la adopción de Red Hat Enterprise Linux por parte de SAP.

Para apoyar la tarea de SAP de extender la implementación de Red Hat Enterprise Linux, Red Hat provee ingenieros de productos y recursos en el lugar dedicados para que asistan a los equipos técnicos y de ingeniería de SAP a promover la estandarización en Red Hat Enterprise Linux y la interoperabilidad entre las soluciones de Red Hat y SAP. Los empleados de SAP pueden desarrollar habilidades técnicas y profundizar los conocimientos de las tecnologías de nube híbrida de Red Hat a través de los cursos de capacitación de Red Hat dirigidos por instructores y las prácticas de laboratorio que ofrece la Red Hat Learning Subscription, nivel Premium.

Esta iniciativa conjunta de ampliar las cargas de trabajo del software de SAP en Red Hat Enterprise Linux tiene por objeto facilitar que los clientes de SAP agilicen sus operaciones, aceleren las implementaciones en la nube y promuevan la innovación empresarial apoyándose en la infraestructura de nube híbrida abierta flexible y escalable de Red Hat. Los clientes ya pueden simplificar los proyectos de transformación en la nube con mayor facilidad sobre software de SAP —que incluye SAP S/4HANA®— a partir de la solución RISE with SAP que cuenta con el respaldo de Red Hat Enterprise Linux.