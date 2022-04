Schneider Electric presenta el primer marco de sostenibilidad en la industria de los centros de datos

➡ El aumento de la demanda digital y la mayor presión de las partes interesadas clave impulsan la necesidad de informes estandarizados de impacto ambiental para los centros de datos.

➡ Los marcos de trabajo de Schneider Electric proponen cinco áreas clave para abordar el impacto ambiental con 23 métricas en las categorías Beginner, Advanced y Leading.

(19/Abr/2022 – web) Panamá.- Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía y la corporación más sostenible del mundo en 2021 , según la clasificación de Corporate Knights, presentó un novedoso marco integral para centros de datos ambientalmente sostenibles. Este primer marco de la industria propone cinco áreas de impacto ambiental que incluyen métricas clave para los operadores de centros de datos en varias etapas en la gestión de sostenibilidad. Al aprovechar el marco, los operadores pueden mitigar el impacto que tienen los centros de datos en el medio ambiente.

Los centros de datos son la columna vertebral del actual mundo digital. Sin embargo, son responsables de hasta el dos por ciento de las emisiones de carbono del mundo, equivalente a las emisiones de la industria aeroespacial. También, se encuentran entre los peores infractores en lo que respecta a la sostenibilidad: consumen aproximadamente 100 mil millones de kilovatios-hora de electricidad al año. Para complicar aún más el problema, el uso del centro de datos solo está aumentando a medida que 5G, la inteligencia artificial e incluso el metaverso impulsan la demanda digital.

Para lidiar con un aumento en el ancho de banda digital y la demanda de electricidad del sector de TI, la industria exige un enfoque holístico y estandarizado para la sostenibilidad ambiental. Para corregir el rumbo de la sostenibilidad, tanto las empresas como los operadores de centros de datos necesitan orientación de la industria para abordar estos problemas y, lo que es más importante, hacer que las opciones sostenibles sean accesibles y factibles.

“Los informes de sustentabilidad ambiental son cada vez más importantes para muchos operadores de centros de datos, sin embargo, la industria carece de un enfoque estandarizado para implementar, medir e informar sobre el impacto ambiental. Schneider Electric desarrolló un marco holístico con métricas estandarizadas para guiar a los operadores y la industria en general con el objetivo de mejorar la evaluación comparativa y el progreso hacia la sostenibilidad ambiental y de esta forma, proteger los recursos para las futuras generaciones”, comentó Pankaj Sharma vicepresidente ejecutivo de la División de Energía Segura de Schneider Electric.

“La industria de los centros de datos ha logrado un progreso significativo en el aumento de la eficiencia energética, pero a medida que aumentan las demandas digitales, debe crecer el compromiso de impulsar iniciativas de sustentabilidad a largo plazo. No se puede conocer el impacto de algo que no mides; por lo tanto, las empresas deben establecer métricas claras y consistentes que den cuenta no solo de la tecnología eficiente, sino también del consumo (o posible destrucción) de recursos naturales como el agua, la tierra y la biodiversidad”, dijo Rob Brothers, vicepresidente de programa para el programa de servicios de soporte y centros de datos de IDC.

Las crecientes presiones de los inversionistas, los reguladores, los accionistas, los clientes y los empleados también impulsan la necesidad de mejorar los informes de impacto ambiental en las operaciones de los centros de datos. Sin embargo, muchos operadores de centros de datos carecen de experiencia en sustentabilidad y se enfrentan a la abrumadora tarea de determinar qué métricas rastrear y qué estrategias implementar.

El marco de Schneider Electric fue desarrollado por su Centro de Investigación de Gestión de Energía aprovechando la experiencia de expertos en ESG, consultores de sostenibilidad, científicos de centros de datos y arquitectos de soluciones de centros de datos para eliminar las conjeturas de la medición y la generación de informes. El Centro de Investigación de Gestión Energética se estableció en 2002 y ha desarrollado más de 200 documentos técnicos independientes del proveedor y herramientas de compensación disponibles de forma gratuita para la industria.

Este nuevo marco se basa en 23 principios estándar que empoderarán a los líderes de centros de datos para superar los desafíos de sustentabilidad a través de evaluaciones comparativas estandarizadas y conclusiones procesables.

Las métricas de sustentabilidad del centro de datos impulsan estrategias de sustentabilidad

El seguimiento y la generación de informes sobre métricas de sostenibilidad estandarizadas ayudan a impulsar mejoras en la alineación del equipo interno y aumentan la transparencia para las partes interesadas externas, incluidos los clientes y los reguladores. La implementación de este marco también permite a los operadores de centros de datos tomar acciones como:

• Eliminar la dificultad de seleccionar métricas realmente impactantes para el seguimiento.

• Mejorar la comunicación y la alineación con los equipos internos sobre los objetivos de sostenibilidad.

• Actuar sobre los datos para mejorar las operaciones.

• Habilitar informes regulares y consistentes para las partes interesadas externas (inversionistas, reguladores, empleados potenciales, etcétera).

• Estandarizar la evaluación comparativa entre pares de la industria en todo el mundo.

Schneider Electric trabaja con empresas líderes en tecnología y proveedores de colocación para diseñar, construir, operar y mantener instalaciones. Es el único socio digital que ofrece soluciones para aspectos de energía, construcción, TI y sustentabilidad del negocio.

Para obtener más información sobre el marco y habilitar su crecimiento sostenible, descargue la guía de métricas de sostenibilidad para centros de datos.

