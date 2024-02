¿Se debe renunciar a la privacidad por amor? Kaspersky advierte sobre los riesgos de compartir contraseñas

Celebra el Día del Amor y la Amistad protegiendo tu privacidad en línea. Consejos para mantener una relación digital sana y contraseñas seguras

(13/Feb/2024 – web) Panamá.- En la era digital, las relaciones amorosas han traspasado las barreras físicas y se han trasladado al ámbito virtual, planteando nuevos desafíos en cuanto a la privacidad y la seguridad en línea. Un reciente estudio de Kaspersky reveló que más de la mitad de los usuarios en América Latina conoce las contraseñas de los dispositivos móviles de su pareja, lo que plantea importantes interrogantes sobre la protección de datos personales y la confidencialidad en las relaciones.

Según el estudio, un tercio de los latinoamericanos está dispuesto a compartir sus contraseñas con sus parejas como muestra de confianza, y más de la mitad conoce la contraseña del dispositivo móvil de su pareja. Si bien esto puede interpretarse como un gesto de amor y transparencia en la relación, los expertos advierten sobre los riesgos que implica para la privacidad y la ciberseguridad.

Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, comenta: «Compartir contraseñas con tu pareja puede parecer un gesto de confianza, pero en realidad es un hábito riesgoso que pone en peligro la privacidad y la seguridad en línea. Además de comprometer la integridad de la relación, esta práctica puede exponer a los usuarios a riesgos como la suplantación de identidad y el acoso digital».

En el marco del Día del Amor y la Amistad, Kaspersky ofrece cuatro consejos para que las parejas resguarden su privacidad en línea y mantengan una relación saludable y segura:

• Establezcan límites de su privacidad digital desde el principio. Cada persona tiene límites únicos en cuanto a la información que está dispuesta a compartir a su pareja, sobre todo cuando se trata de su vida digital. Para ello es importante que mantengan un diálogo abierto en el que ambos puedan poner sobre la mesa con qué se sienten más cómodos, si están listos para acceder a su vida en línea y cómo pueden protegerla respectivamente en términos de ciberseguridad. Esto ayudará a tener un equilibrio entre una relación transparente y sincera y mantener una vida digital segura.

• No compartan contraseñas. Sobre todo, las de tus cuentas personales. Seguramente, habrá algunos perfiles que compartan, como los de streaming, pero es importante definir qué será de ellos en caso de una ruptura. El que tu ex-pareja tenga acceso a tu perfil de Instagram, mensajes privados y fotos puede resultar peligroso para tu integridad e identidad.

• Cuidado con la información sensible. Toda persona con la que tengas una relación amorosa puede convertirse en tu ex. Por esta razón es recomendable tener cautela antes de compartir información sensible, como fotos o videos de contenido íntimo, para evitar que sea utilizada con fines negativos.

• Cuenten con una solución de ciberseguridad confiable, como Kaspersky Premium, en sus dispositivos, que además de proteger contra amenazas como malware y virus, notifica la presencia de programas de stalkerware destinados a invadir la privacidad.