El “secuestro de servicios” amenaza a sectores clave en América Latina

Ciberataques a infraestructuras críticas aumentan en Latinoamérica

• Una nueva modalidad de ciberataque conocida como “secuestro de servicios” está paralizando industrias y sectores vitales en América Latina, poniendo en riesgo el avance digital de la región.

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- América Latina se enfrenta a una nueva y creciente amenaza cibernética: el secuestro de servicios. Esta modalidad de ataque ha evolucionado desde el robo de datos hasta la paralización de infraestructuras críticas como fábricas, hospitales, universidades y empresas de servicios públicos, causando un alto impacto económico y social. La situación pone en alerta a la región, que busca un equilibrio entre su rápido avance en digitalización y el fortalecimiento de sus defensas cibernéticas.

Según expertos de la compañía OCP TECH, la fragilidad de la región se ha intensificado debido a la ausencia de protocolos de seguridad robustos. Ricardo Barragán, ingeniero de Preventas en OCP TECH, advierte que sin una estrategia de gestión de riesgos, existe un alto potencial para enfrentar crisis sistémicas que podrían frenar el progreso regional.

Panorama por países: fragilidad en sectores clave

En Argentina, los sectores más vulnerables son manufactura, telecomunicaciones, salud y servicios financieros, donde los ataques se enfocan en la interrupción de operaciones. En Perú, la manufactura sigue siendo el blanco principal, con delincuentes que calculan el daño de detener una línea de producción, provocando pérdidas millonarias. OCP TECH ha documentado casos como la exposición de datos sensibles por parte de una cadena de retail que usó un chatbot mal configurado, evidenciando los riesgos de una adopción apresurada de tecnologías como la inteligencia artificial.

Por su parte, Panamá enfrenta desafíos significativos en sus infraestructuras críticas. Las empresas de servicios públicos han visto un aumento del 112% en ataques a sistemas SCADA, y muchas operan con vulnerabilidades sin corregir. Las universidades panameñas también han sido blanco de ataques, con un aumento del 92% a sus servidores de investigación y el robo de datos de más de 40,000 estudiantes. Además, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial señala que la ausencia de marcos regulatorios específicos para la IA sitúa a Panamá entre los países más expuestos de la región.

En Colombia, los sectores de educación, gobierno/militar y manufactura son los más afectados. Un análisis de OCP TECH documentó un caso donde una institución financiera expuso los datos de más de 100,000 clientes debido a una encriptación deficiente de su sistema de IA.

Respuestas de la industria y recomendaciones

El secuestro de servicios no es un problema aislado. Informes de compañías como Accenture y Splunk alertan sobre nuevas amenazas como los deepfakes y los riesgos de terceros. Splunk recomienda la creación de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) unificados con inteligencia artificial predictiva. La organización OWASP también ha incluido en su informe de 2024 un listado con los diez principales riesgos para modelos de lenguaje, que van desde la filtración de datos hasta la inyección de instrucciones maliciosas.

El sector público y privado buscan soluciones tecnológicas: Panamá refuerza su estrategia de transformación digital

Según OCP TECH, la mayoría de las organizaciones latinoamericanas no cuentan con marcos de seguridad adecuados para enfrentar estas amenazas emergentes. Para evitar que el progreso digital se convierta en una crisis, la empresa recomienda la creación de marcos de ciberseguridad específicos para la IA, el impulso del talento local, la armonización de regulaciones, el fortalecimiento de la infraestructura digital y el fomento de la colaboración entre gobiernos, empresas y academia. Según Barragán, el liderazgo de la región en el desarrollo de la inteligencia artificial solo será posible si se equilibra la velocidad de adopción con una seguridad robusta.