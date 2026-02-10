Kaspersky alerta sobre riesgos de seguridad digital en el hogar ante la hiperconectividad familiar

Seguridad digital en el hogar: El 99% de las familias latinoamericanas ya se comunica en línea

• Un estudio de Kaspersky revela que la migración de la vida familiar al entorno digital en la región ha convertido a los chats y cuentas compartidas en nuevos vectores de ciberataques.

(10/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– La vida familiar en América Latina ha migrado casi en su totalidad al entorno virtual, lo que ha generado una necesidad urgente de reforzar la seguridad digital en el hogar. Según un reciente estudio de la firma Kaspersky, el 99% de las personas en la región utiliza medios digitales para mantener contacto con sus parientes, mientras que solo un 1% afirma no utilizar la tecnología para este fin.

El informe detalla que la mensajería instantánea lidera las preferencias con un 93% de adopción en aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal. Asimismo, el 69% de las familias comparte tiempo de ocio mediante plataformas de streaming y el 49% emplea videollamadas de forma regular, consolidando una hiperconectividad que, si bien fortalece los vínculos, también incrementa los riesgos de ciberseguridad.

Riesgos derivados de la confianza digital

Esta transición hacia lo digital ha expandido la superficie de ataque para los ciberdelincuentes. Canales que operan bajo un entorno de confianza, como los grupos familiares, son ahora utilizados para ataques de ingeniería social y phishing emocional. Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky, señala que la falta de verificación en estos entornos facilita que mensajes urgentes o enlaces inesperados comprometan cuentas y dispositivos.

El riesgo se vuelve crítico al compartir credenciales de servicios digitales entre miembros del hogar. El estudio advierte que la reutilización de contraseñas genera un efecto dominó: la vulnerabilidad de un solo dispositivo puede permitir a los atacantes escalar hacia correos electrónicos y servicios financieros de todo el núcleo familiar.

Recomendaciones para la protección del núcleo familiar

Para mitigar estas amenazas y garantizar una seguridad digital en el hogar efectiva, los especialistas de Kaspersky sugieren implementar las siguientes medidas:

• Verificación en dos pasos: Activar esta capa adicional de seguridad en cuentas críticas para evitar accesos no autorizados incluso si la contraseña es filtrada.

• Gestión de contraseñas: Evitar la repetición de claves entre distintas plataformas y utilizar gestores de contraseñas para mantener credenciales robustas.

• Criterio de alerta: Desconfiar de solicitudes inusuales o enlaces sospechosos, verificando siempre la autenticidad del mensaje a través de otros canales de comunicación.

• Soluciones integrales: Instalar herramientas de seguridad que permitan bloquear intentos de estafa y detectar enlaces maliciosos en todos los dispositivos de la casa.

El estudio que sustenta estos hallazgos fue realizado por el centro de investigación de mercado de Kaspersky en noviembre de 2025, involucrando a 3.000 participantes de diversas regiones.

