Aumento de movilidad en fin de año eleva riesgo de robos: expertos recomiendan reforzar la seguridad vehicular

Detektor comparte guía de buenas prácticas para proteger la seguridad vehicular durante la temporada festiva

• Expertos en seguridad recomiendan combinar soluciones tecnológicas de monitoreo y rastreo, como las provistas por Detektor, con buenas prácticas de manejo para proteger la inversión vehicular.

(11/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Con la llegada de las celebraciones de fin de año, se evidencia un notable aumento en el flujo de personas en centros comerciales, eventos sociales y áreas residenciales. Este contexto de mayor actividad ha puesto la seguridad vehicular en el centro de las preocupaciones de los conductores, especialmente ante el riesgo de robos. Cifras del Ministerio Público revelan que, de enero a noviembre del presente año, se registraron 704 autos hurtados en Panamá, una tendencia que históricamente se acentúa en los últimos meses debido al flujo incrementado de personas y actividades.

Tecnología y Estrategia contra el Robo de Vehículos

Ante este panorama, los especialistas en seguridad coinciden en que la implementación de soluciones tecnológicas combinadas con prácticas preventivas por parte de los conductores es esencial para mitigar riesgos y mantener el control de los vehículos en todo momento.

Luis Diego Trejos, gerente general de Detektor para Costa Rica y Panamá, destacó que herramientas de monitoreo y rastreo son fundamentales para anticiparse a cualquier incidente. Trejos señaló que la protección del activo vehicular debe basarse en decisiones inteligentes y no en la casualidad.

“Hoy, la tecnología ofrece alertas en tiempo real, monitoreo constante y rastreo inmediato que empoderan al conductor y reducen significativamente los riesgos,” afirmó Trejos.

El ejecutivo también subrayó la rápida evolución de los métodos utilizados por los criminales, haciendo que las herramientas de geolocalización y supervisión vehicular se vuelvan un apoyo indispensable para la seguridad vehicular de familias y empresas durante las semanas de mayor afluencia.

Guía Práctica de Detektor para la Seguridad en Fiestas

Como parte de su compromiso preventivo, Detektor ha compartido una guía sencilla con recomendaciones clave para que los conductores protejan sus vehículos durante la temporada festiva:

• Estacionamiento Estratégico: Elegir siempre estacionamientos que sean seguros y estén bien iluminados, sobre todo en zonas de alto tránsito peatonal.

• Visibilidad Cero: Evitar dejar cualquier tipo de objeto de valor a la vista dentro del vehículo, incluso cuando se trate de paradas breves.

• Sistemas de Monitoreo: Activar las soluciones de monitoreo y las alertas móviles para recibir notificaciones inmediatas sobre cualquier movimiento no autorizado del automóvil.

• Verificación Rigurosa: Asegurarse de verificar el correcto cierre de todas las puertas y ventanas antes de abandonar el vehículo.

• Funcionalidades GPS Avanzadas: Incorporar medidas de seguridad adicionales proporcionadas por los sistemas GPS, como la capacidad de realizar un bloqueo remoto del motor del vehículo en caso de hurto.

• Supervisión Constante: Monitorear las rutas habituales y el uso general del vehículo, lo cual es de gran utilidad tanto para la gestión de flotas empresariales como para el control de vehículos familiares.

La combinación efectiva de un rastreo preciso y la recepción de alertas en tiempo real permite a los usuarios mantener un control más estricto sobre sus vehículos y garantiza una respuesta oportuna ante cualquier situación de riesgo, fortaleciendo la seguridad y la gestión vehicular en el país.

