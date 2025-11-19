Protección Digital: ESET analiza los riesgos de Seguridad en Gestores de Contraseñas

Seis Problemas de Seguridad en Gestores de Contraseñas que alertan a ESET

• La compañía de ciberseguridad detalla problemas que van desde el compromiso de la contraseña maestra hasta las brechas de seguridad en los propios proveedores, ofreciendo recomendaciones clave para mantener los datos de acceso a salvo.

(19/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- Ante el creciente número de cuentas personales, que un estudio de 2024 sitúa en un promedio de 168 contraseñas por usuario, los gestores de contraseñas se han convertido en una herramienta esencial para la ciberseguridad. Sin embargo, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que esta misma popularidad los ha transformado en un objetivo prioritario para los ciberdelincuentes. La firma analiza seis riesgos potenciales y ofrece ideas para mitigar las amenazas.

Con el acceso a las credenciales almacenadas en estos sistemas, los actores maliciosos pueden cometer fraude de identidad, secuestrar cuentas o vender los datos de acceso a terceros, por lo que buscan constantemente nuevas formas de ataque.

Los Seis Riesgos Críticos de los Gestores de Contraseñas

ESET identifica seis áreas de preocupación que los usuarios deben monitorear:

1. Compromiso de la Contraseña Maestra

Si un ciberdelincuente logra obtener la contraseña maestra, que es la llave de acceso a todo el almacén de claves, tendrá acceso total a las cuentas del usuario. Esto puede ocurrir mediante ataques de “fuerza bruta”, explotación de vulnerabilidades en el software o a través de páginas de phishing diseñadas para engañar al usuario y robar su información.

2. Anuncios de Phishing y Estafa

Los atacantes utilizan anuncios maliciosos en motores de búsqueda, como Google, para dirigir a las víctimas a sitios falsos. Estos sitios imitan el diseño de los proveedores legítimos (ejemplo: “the1password[.]com” en lugar de “1password.com”) y están diseñados para robar la dirección de correo electrónico, la contraseña maestra y la clave secreta del usuario.

3. Malware para Robo de Contraseñas

Los actores de amenazas desarrollan malware específico para sustraer credenciales de los gestores de contraseñas. El equipo de investigación de ESET, por ejemplo, detectó el malware InvisibleFerret, vinculado a una campaña patrocinada por Corea del Norte (DeceptiveDevelopment), el cual era capaz de filtrar datos de gestores como 1Password y Dashlane, ocultándose en archivos descargados bajo el pretexto de falsas entrevistas de trabajo.

4. Brecha en el Proveedor del Gestor

Incluso los proveedores de gestores de contraseñas, que invierten fuertemente en seguridad, son vulnerables a ataques. ESET recuerda el caso de 2022 con LastPass, donde ladrones digitales comprometieron el equipo de un ingeniero, accediendo al entorno de desarrollo y robando código fuente y documentos técnicos. Esto les permitió posteriormente acceder y descifrar copias de seguridad que contenían nombres de usuario y contraseñas cifradas de los clientes.

5. Aplicaciones Falsas

Aprovechando la popularidad de estas herramientas, los ciberdelincuentes distribuyen aplicaciones falsas de gestión de contraseñas. Estas pueden aparecer incluso en tiendas de aplicaciones que suelen ser seguras, como la App Store de Apple, y están diseñadas para robar la contraseña maestra o para instalar malware que roba información directamente en el dispositivo del usuario.

6. Explotación de Vulnerabilidades

Al ser software, los gestores de contraseñas inevitablemente contienen vulnerabilidades. Si un ciberdelincuente descubre y explota estos errores, puede obtener credenciales del almacén. Los ataques también pueden centrarse en los complementos de navegador de los gestores o en los sistemas operativos de los dispositivos, con el objetivo de robar credenciales e incluso códigos de autenticación de dos factores (2FA).

Recomendaciones de ESET para Protegerse

Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, enfatiza que los gestores de contraseñas siguen siendo una parte clave de las mejores prácticas de ciberseguridad, pero solo si se toman precauciones adicionales. ESET recomienda:

• Contraseña Maestra Segura: Utilizar una frase de contraseña larga, única y memorable, compuesta por cuatro palabras separadas por guiones, para hacer más difícil el ataque de “fuerza bruta”.

• Activar 2FA: Implementar siempre la autenticación de dos factores en las cuentas importantes.

• Actualizaciones Constantes: Mantener actualizados el software del gestor, los navegadores y los sistemas operativos para mitigar la explotación de vulnerabilidades.

• Descargas Legítimas: Descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales y verificar la reputación y el desarrollador.

• Proveedor de Confianza: Elegir gestores de contraseñas de proveedores reconocidos y confiables.

• Software de Seguridad: Instalar software de seguridad en todos los dispositivos para mitigar ataques diseñados para el robo directo de contraseñas.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: