Senacyt y el Congreso de la Cultura Guna analizan los saberes del pueblo Guna en el Café científico

La Senacyt y el Congreso de la Cultura Guna realizaron un encuentro científico para examinar el sistema educativo propio, la medicina tradicional y la adaptación ambiental de esta comunidad.
Investigadores abordan la educación, el parto y el cambio climático en el pueblo Guna
• Docentes e investigadores expusieron sobre la cosmovisión del pueblo Guna, destacando el rol de las parteras tradicionales y las prácticas de mitigación frente al cambio climático.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Congreso de la Cultura Guna realizaron el Café científico “Conocimientos y saberes del pueblo Guna con relación a la educación, el parto y cambio climático”. El evento, que reunió a docentes e investigadores en el salón Coiba de la Senacyt, sirvió para compartir conocimientos sobre la cultura, la educación y la resiliencia de esta comunidad frente a los desafíos contemporáneos. El panel contó con las ponencias de la Dra. Luz Cruz, el doctorando Artinelio Hernández C., la Mgtr. Yadixa Del Valle, el Mgtr. Elmer González y la Ing. Milagro Mainieri.
Educación propia y cosmovisión
El doctorando Artinelio Hernández C., profesor-investigador de Sociología e Interculturalidad y director del Centro de Investigación sobre Educación en los Pueblos Indígenas (CIEPI), destacó que la educación propia va mucho más allá de las aulas, al ser un sistema vivo de conocimientos, prácticas y valores sustentado en la cosmovisión, la oralidad y la vida comunitaria. Durante su exposición, Hernández explicó las tensiones que surgen entre estos saberes ancestrales y el sistema educativo oficial, especialmente en temas como la legitimidad del conocimiento indígena, la interculturalidad y la autonomía educativa.
Según señaló el investigador, estos desafíos representan una oportunidad para construir modelos educativos más inclusivos y conectados con las realidades culturales de los pueblos originarios. Su intervención invitó a reflexionar sobre la importancia del diálogo de saberes, el respeto a la diversidad epistemológica y el reconocimiento de la comunidad como protagonista en la preservación de su identidad cultural.
El rol de las parteras tradicionales
Por su parte, la Mgtr. Yadixa Del Valle, especialista en antropología sociocultural y lingüística, presentó la ponencia “Cuidar la vida: saberes de las Siggwi Gaed (parteras Guna)”, donde resaltó el invaluable papel de estas figuras dentro de la comunidad. Del Valle explicó que las Siggwi Gaed conservan y transmiten conocimientos ancestrales que integran cuerpo, espiritualidad y comunidad en el cuidado del embarazo, el parto y el posparto. Estos saberes, heredados de generación en generación, representan una visión integral del cuidado de la vida y reflejan la riqueza cultural y humana de esta sociedad.
Adaptación ambiental y cambio climático
El Mgtr. Elmer González, investigador en historia y educación ambiental, abordó el tema de la memoria colectiva y las prácticas ancestrales de adaptación ambiental de la sociedad en Guna Yala frente al cambio climático. Su investigación analiza cómo los conocimientos tradicionales acumulados durante generaciones ayudan a las comunidades a enfrentar los impactos ambientales que afectan con fuerza al Caribe panameño.
González explicó que las poblaciones indígenas dependen estrechamente de los ecosistemas donde viven, y el impacto del cambio climático en las regiones del caribe panameño es significativo comparado con otras áreas del país. Fenómenos como el aumento del nivel del mar y las alteraciones en la flora y fauna tienen consecuencias directas en su calidad de vida. En este contexto, el investigador destacó que la memoria colectiva del pueblo Dule guarda valiosas prácticas ambientales que podrían contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer la resiliencia comunitaria.
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