Senacyt y Trashforma impulsan la economía circular con nueva planta de procesamiento

La nueva infraestructura, financiada por la Senacyt, transforma residuos plásticos en productos sostenibles mientras genera empleos para personas en proceso de resocialización.
Inauguran planta de reciclaje en Panamá para fortalecer la economía circular y la resocialización
• En el marco del Día de la Tierra, la empresa Trashforma puso en marcha una planta tecnológica que profesionaliza la gestión de residuos y el impacto ambiental en Panamá.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Día de la Tierra, la empresa Trashforma inauguró una moderna planta de procesamiento de plásticos diseñada para impulsar la economía circular en Panamá. El proyecto fue desarrollado con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de fondos concursables de innovación empresarial, y cuenta con la colaboración estratégica de la Fundación REMAR para la contratación de personal en proceso de resocialización.
La planta, beneficiada por la Convocatoria Pública 2022-RII de la Senacyt, permite la transformación de desechos en productos de valor comercial como madera plástica, parques infantiles, cercas, bandejas y mobiliario urbano. Con esta iniciativa, Trashforma consolida una trayectoria de siete años en la que ha logrado reciclar más de 2,000 toneladas de materiales diversos.
Tecnología aplicada a la gestión de residuos
La operación de Trashforma se fundamenta en una plataforma tecnológica de vanguardia que facilita la recolección eficiente y el análisis de datos. Según la empresa, esta gestión permite generar reportes precisos de impacto ambiental para sus clientes, convirtiendo el reciclaje en un indicador medible alineado con las metas de Gobernanza, Sociales y Ambientales (ESG).
La Mgtr. Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, destacó que la inversión en empresas innovadoras permite crear soluciones con base científica que generan un triple impacto: manufactura de calidad nacional, protección del entorno natural y creación de empleos especializados. Por su parte, Nicole Vander Werf, líder del proyecto, explicó que el modelo de negocio busca reducir la extracción de recursos vírgenes y fomentar la conciencia ambiental en el sector privado.
Hoja de ruta y expansión operativa
Desde el año 2023, la empresa ha ejecutado un plan de expansión que contempla la mejora sustancial de los talleres de valorización de vidrio y madera plástica. Estas inversiones buscan optimizar la eficiencia interna y aumentar la capacidad de procesamiento de la planta.
El plan de crecimiento también incluye el lanzamiento del «Sello Trashforma», un distintivo para reconocer a los establecimientos que mantienen programas activos de reciclaje. Asimismo, se contempla la creación de un espacio físico dedicado a la educación ambiental, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la economía circular para el desarrollo sostenible del país.
A través de alianzas con hoteles, restaurantes y supermercados, la iniciativa refuerza el papel de la innovación tecnológica como motor para enfrentar los desafíos ecológicos actuales y asegurar un futuro más limpio para Panamá.
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