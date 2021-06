Sigamos celebrando a papá en casa ordenando desde estas apps en AppGallery

Consiente al héroe de casa y aprovecha cada minuto con él

(23/Jun/2021 – web) Panamá.- Como estamos en el mes de la celebración del héroe de la casa seguro en muchos hogares aún deseamos seguir consintiendo a papá, porque un día no basta para retribuir tanto amor y esfuerzo, y después de haber consentido y compartido de un tiempo maravilloso junto a nuestros padres, nuestra pareja, hermanos, amigos que también se han unido a esta celebración seguro nos encontramos buscando un buen pretexto para seguir compartiendo con nuestros héroes del hogar.

«En Huawei entendemos y deseamos tanto como nuestros usuarios seguir celebrando junto a nuestros superhéroes y seguir compartiendo de momentos gratos e inimaginables. Dice el conocido refrán “barriga llena, corazón contento” y quien mejor que papá para confirmarlo, además de compartir en grata compañía de familiares y amigos».

Descubre dentro de AppGallery las diferentes actividades y apps destacadas dentro de las colecciones más populares y encontrarás la colección especial de apps Para el Héroe de la casa, explórala y escoge desde la comodidad del hogar el regalo perfecto para papá y también realiza el pedido de su comida preferida

Ingresa y explora desde la tienda de aplicaciones de AppGallery las diferentes, diversas y divertidas actividades que Huawei ha compartido desde el 12 al 28 de julio pensando como es de costumbre en sus usuarios y celebrando desde la comodidad de sus hogares junto a papá.

Aquí te dejamos algunas aplicaciones que puedes descargar desde AppGallery para pedir a domicilio y celebrar a lo grande con papá:

Novey, Order Now Panamá, Doit Center, Ricca Pizza Panamá, El Machetazo, Conwey, Panafoto, Degusta, Multimax, GoFres Panamá, Tengo Hambre, Be you Steven´s, Mr, Pedidos Comercio, Encuentra24, Adidas, La Liga, Live Soccer, 365Scores, Bee Sports, FiiNote, The Business Times, Motorsports, Sprouts y Money Manager.

Huawei invita a todos sus usuarios a sumergirse dentro de todo el multiverso que ofrece la tienda de aplicaciones AppGallery para que disfruten junto a papá de manera segura y sin desaprovechar ni un solo momento con el Héroe de la Casa.

