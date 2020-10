Sistema de radar: el complemento ideal para garantizar la seguridad

(30/Oct/2020 – web) Por: Mariano Vega, Regional Sales Manager en Chile, Bolivia y Perú en Axis Communications.- El sistema de videovigilancia es una herramienta que tiene la posibilidad de capturar imágenes en tiempo real, además de grabar y almacenar información para futuras consultas, sin embargo, en situaciones específicas es necesario contar con más de una herramienta que permita el monitoreo de afluencia de usuarios de un lugar determinado, e inclusive para mayores alcances de seguridad. Con la tecnología de radar, tener una mayor amplitud de control del terreno es posible gracias a su capacidad para detectar personas y objetos a través de un sistema de ondas de radio.

Una solución para diversos escenarios

El radar es ideal para mantener la seguridad en espacios como fábricas, instituciones públicas o privadas, piscinas, estacionamientos y la infraestructura crítica, aunque por lo regular son sitios que cuentan con un sistema de videovigilancia. Sin embargo, las características de un sistema de radar brindar beneficios particulares que las cámaras visuales no ofrecen.

Me gustaría compartir algunos ejemplos en los que Axis Communications ha participado, de sitios que tenían un problema de seguridad debido a que las cámaras de videovigilancia y el personal de seguridad no eran suficientes; en el primer caso se tenía una piscina abierta al público en Suecia, que se convirtió en un lugar popular para los residentes, sin embargo, algunos accedían a ella en horarios no establecidos, lo que ocasionaba vulnerabilidad en la seguridad de usuarios y del propio lugar.

La solución a esta problemática fue colocar un sólo radar que detectaba movimientos fuera de los horarios de servicio, resultó ser la herramienta que los guardias necesitaban ya que la cantidad de incidentes disminuyó y con ello se ahorró en reparaciones y saneamiento del lugar.

Cualquier sitio que esté monitoreado por un sistema de radar representa mayores índices de seguridad del lugar y tranquilidad para los usuarios, existen instalaciones con características en donde los sensores de un radar resultan más útiles en comparación de otros sistemas, ya que son lugares con poca iluminación o con una cantidad considerable de afluencia de personas.

En el segundo caso presentado, se tiene como ejemplo un estacionamiento en una de las universidades más grandes de Brasil, donde el problema era la falta de seguridad en los usuarios debido a que por la noche habían incrementado el número de robo a automóviles y allanamientos, lo que provocó que las autoridades implementaran un plan de emergencia en donde las cámaras de videovigilancia, altavoces y radares fueron los protagonistas. Debido a su implementación, se pudo disuadir a los delincuentes y ayudar a las autoridades a continuar con las averiguaciones correspondientes.

Una segunda línea de seguridad para la infraestructura crítica

Con lo anterior se puede observar cómo el radar complementa el equipo necesario para optimizar el sistema de seguridad y vigilancia de un área, pero cuando se trata de la infraestructura crítica, las brechas en los sistemas de seguridad no son una opción. Esto se vuelve aún más crucial si las instalaciones están ubicadas en un área suburbana, donde existe un riesgo para los residentes y el personal si ocurre un incidente.

Como último ejemplo, se tiene una fábrica de productos químicos ubicada en una zona urbana, que a medida que el área creció, también hubo un aumento en el número de allanamientos a la fábrica, y aunque contaba con un circuito de cámaras térmicas a lo largo de la cerca, en varias ocasiones provocó falsas alarmas al momento de monitorear las cámaras. Por lo cual se implementó un sistema de radar en donde en conjunto con las cámaras de vigilancia, se activaba cuando detectaba movimiento alrededor, además su sistema permitía seguir la trayectoria del intruso gracias a la tecnología.

Los sistemas de radar tienen una protección del perímetro de 24 horas al día, su funcionamiento permite la reducción de falsas alarmas y es el complemento ideal para otros sistemas de vigilancia, lo que asegura la protección de grandes instalaciones inclusive en lugares de oscuridad. Contar con ellos para optimizar la seguridad y vigilancia de un recinto, se ha convertido en la herramienta necesaria que cualquier industria requiere para mejorar la protección.

Vía Axis Communications