Experian: Integración de datos, la clave para la gestión de riesgos en las empresas

El 55% de las empresas busca nuevas fuentes de datos para agilizar decisiones

• Experian destaca que, en un entorno de crecimiento de datos, la verdadera ventaja competitiva para las empresas es la integración eficiente de la información

(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un contexto donde el volumen de datos se expande a un ritmo sin precedentes, la capacidad de las organizaciones para transformar esta información en decisiones ágiles y precisas se ha vuelto una prioridad. Según Experian, el 55% de las empresas está invirtiendo activamente en la búsqueda de nuevas fuentes de información para alimentar sus modelos analíticos. Sin embargo, la complejidad de la integración de datos se presenta como un desafío significativo que consume tiempo y recursos valiosos.

Tradicionalmente, el desarrollo de modelos para la gestión de riesgo y la prevención de fraude podía extenderse por más de un año, en gran parte debido a la falta de cohesión entre sistemas y equipos. Los científicos de datos llegaban a dedicar hasta el 60% de su tiempo a la preparación y limpieza de la información, lo que retrasaba la entrega de valor al negocio. En la actualidad, gracias a las plataformas unificadas que integran datos, analítica y software, este ciclo se ha reducido a solo semanas, mejorando la capacidad de reacción de las empresas ante riesgos emergentes y fraudes sofisticados.

La integración de datos como ventaja competitiva

Damián Ramos, vicepresidente de Decision Analytics, Hub Head – Spanish Latam en Experian, subraya que el verdadero reto no es acumular más información, sino integrarla de manera eficiente para tomar decisiones oportunas. Para él, acortar el ciclo entre el dato y la acción es fundamental para responder con agilidad a las demandas del mercado.

Las empresas que han logrado una eficiente integración de datos han demostrado una serie de ventajas competitivas, tales como:

• Desarrollar modelos predictivos para la gestión de riesgos y fraude en un menor tiempo.

• Incorporar datos alternativos para mejorar la precisión de la calificación crediticia.

• Acelerar la aprobación de créditos sin comprometer la seguridad.

• Reducir las pérdidas por fraude a través de alertas tempranas y análisis en tiempo real.

Más que una simple cuestión tecnológica, la eficiencia en la integración de datos representa una evolución en la manera de abordar el riesgo y la toma de decisiones. El desafío ya no es solo acceder a una gran cantidad de datos, sino convertirlos rápidamente en información útil para actuar con precisión en un entorno de mercado dinámico. La velocidad para transformar la información en decisiones marca una diferencia real en la competitividad de las empresas, como señala Damián Ramos, quien destaca la importancia de fortalecer la calidad de los datos y los mecanismos de prevención del fraude para proteger tanto a las organizaciones como a sus clientes.