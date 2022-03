Smartphones de gama premium se abren paso en la región

(1/Mar/2022 – web) Centroamérica y el Caribe.- Los smartphones de categoría premium se abren paso en la región con una amplia disponibilidad en el mercado, y se han convertido en un dispositivo indispensable dentro de la rutina diaria de las personas. Se utilizan desde el momento en el que despertamos hasta cuando llega el final del día a la hora de descansar. Esta dependencia ha generado grandes expectativas en los usuarios, quienes están muy pendientes de los nuevos diseños, desarrollos y características que los fabricantes de teléfonos celulares sacan al mercado.

Durante varios años se ha hablado sobre las distintas categorías de smartphones como lo son gama alta, gama media y gama baja pero en los últimos años se ha incluido una nueva categoría llamada gama premium, e incluso new premium pero realmente ¿qué significan y qué hace que un smartphone sea colocado en estas últimas categorías?

La gran mayoría de los dispositivos móviles que son considerados emblemáticos de los distintos fabricantes tales como Xiaomi, Motorola, Oppo, Vivo, Realme, Apple y Samsung cuentan con una serie de características que los hacen únicos. Adicionalmente, reúnen una serie de características, componentes, tendencias e innovaciones que los diferencian de las otras gamas, tales como las principales características de las pantallas, el acceso a redes de máxima velocidad, conectividad, su versión del sistema operativo, el procesador, la memoria RAM, las especificaciones y duración de la batería, capacidad fotográfica entre otros.

Entendiendo la categoría Premium

Cada vez más se escucha de la tecnología 5G y ya existe en el mercado disponibilidad de equipos que cuentan con conectividad 5G. Siendo así, la gran mayoría de los equipos gama premium ya vienen desarrollados con Modem 5G, los cuales permiten mayores velocidades de conexión, rendimiento y eficiencia. Encontramos teléfonos con diferentes velocidades de conexión y la categoría premium es la que soporta al menos hasta 4GB en velocidad de descarga.

Otro gran rasgo de un smartphone premium es su desempeño. El procesador debe correr a una velocidad de 2.6Ghz o superior, permitiendo que pueda abrir aplicaciones de una manera más rápida sumado a un conjunto de varios procesadores de cámara y varios núcleos de procesamiento de Inteligencia Artificial.

Si bien es cierto, no todos los consumidores necesitan de un smartphone premium para efectuar las labores de su día a día. Es aquí cuando entra una gama que ha tenido gran éxito en el mercado: new premium. “Premium no es algo que deba limitarse a los Smartphones emblemáticos y a consumidores que puedan gastar un alto costo de dinero para tenerlos. Premium debe ser accesible para todos”, comenta Alexander Rojas, Gerente de Desarrollo de Negocios para Colombia y Centroamérica.

MediaTek, es una compañía líder mundial en la fabricación de chipsets y ha desarrollado distintas tecnologías para entregar un mejor desempeño en gráficos, juegos, fotografía y un alto desempeño. Estos desarrollos se encuentran disponibles desde el segmento de gama media a premium, permitiendo tener una mejor experiencia similar en todos los segmentos, pero potenciada en la gama premium.

La compañía taiwanesa ha desarrollado una serie de tecnologías que están enfocadas en mejorar la experiencia del usuario, tales como MiraVison la cuál controla de forma inteligente y eficiente todos los gráficos en pantalla y permite que la resolución pueda llegar hasta HD o 2K, mejorando la fuente del video original ó ImagiQ creado para mejorar la experiencia en fotografía y video, sumando soluciones de Inteligencia Artificial que permite adecuar, mejorar y aprender de las condiciones del ambiente para poder disponer de este contenido con la mejor calidad.

Como parte de su portafolio, MediaTek incluye tecnologías especialmente diseñadas para los gamers y que busca subir de nivel la experiencia de juegos en dispositivos móviles con su tecnología HyperEngine que incorpora un motor inteligente que se dedica únicamente a monitorear las imágenes en el smartphone, para asegurarse de que el despliegue de gráficos en la pantalla será el ideal. Es una tecnología dedicada a mejorar la conectividad, uso de recursos, visualización y respuesta en pantalla para que la experiencia de los juegos sea única, con una conexión continua y con mayor duración en la batería.

“En el tema de juegos buscamos que el usuario pueda tener experiencias diferenciadas, por ejemplo, la conectividad híbrida que ofrece MediaTek HyperEngine. Cuando juegas, la conexión puede cambiar rápidamente entre red celular e inalámbrica, así la experiencia del usuario nunca será interrumpida; típicamente el cambio entre una y otra se tarda. Esta tecnología lo que garantiza es que siempre vas a tener una experiencia conectada”, aseguró Rojas.

Igualmente, y para que el Smartphone responda rápidamente a las necesidades del usuario y gestione eficientemente todo su procesamiento, MediaTek implementó CorePilot, el cual integra Inteligencia Artificial y es el encargado de asignar de manera eficiente a diferentes núcleos el procesamiento del dispositivo, logrando que sea más rápido en su respuesta y optimizando su desempeño.

Un detalle característico de las gamas premium es el ardware. La capacidad de memoria RAM, en esta gama se encuentra entre los 6GB y 8GB de forma típica y una memoria de almacenamiento de 256MB o superior.

¿Qué novedades veremos en este 2022?

‘’Seguiremos impulsando el mercado móvil de smartphones, fortaleciendo las gamas premium e innovando con las nuevas soluciones para tecnología 5G que veremos a lo largo del 2022’’ mencionó Rojas. ‘’Nuestro chipset Dimensity 9000 y sus variaciones son nuestra apuesta para el mercado 5G, permitiendo a los distintos fabricantes utilizar tecnología de punta en sus dispositivos’’ añadió Rojas.

MediaTek ha presentado su nuevo procesador Dimensity 9000 construido sobre 4nm para la gama ultra Premium. Es el primer Chipset de su clase a nivel mundial e incluye mejoras en procesamiento, captura de fotografías y experiencia para el usuario superior a lo visto anteriormente.

Sobre MediaTek Inc.

MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) es una compañía global de semiconductores bajo la denominación fabless que permite conectar 2 billones de dispositivos al año. Son líderes del mercado en el desarrollo de sistemas innovadores en chip (SoC) para dispositivos móviles, entretenimiento en el hogar, conectividad y productos IoT. Su dedicación a la innovación los ha posicionado como una fuerza impulsora del mercado en varias áreas tecnológicas clave, incluidas tecnologías móviles de alta eficiencia energética, soluciones automotrices y una amplia gama de productos multimedia avanzados, como teléfonos inteligentes, tabletas, televisores digitales, 5G, dispositivos de asistente de voz (VAD) y wearables.

MediaTek empodera e inspira a las personas a expandir sus horizontes y alcanzar sus objetivos a través de la tecnología inteligente, de manera más fácil y eficiente que nunca. Trabajan con marcas reconocidas para hacer que una gran tecnología sea accesible para todos, e impulsa todo lo que hacemos. Visite www.mediatek.com para más información.

Fuente/Foto: Infopress