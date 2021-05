Solución de Visa ofrece mayor seguridad a las transferencias de persona a persona en WhatsApp

● Según un estudio reciente de Visa, el 83% de los usuarios de WhatsApp en Brasil dice que la seguridad es un factor muy importante al enviar dinero a amigos y familiares a través de su teléfono móvil

●La tecnología Cloud Token de Visa proporciona seguridad de categoría mundial para Pagos en WhatsApp

(10/May/2021 – web) Brasil.- Visa Inc. (NYSE:V) anunció, el pasado 7 de Mayo, que los titulares de cuentas Visa en Brasil de los emisores Banco do Brasil, Bradesco, next, Sicredi, Woop y Mercado Pago ya pueden hacer transferencias de dinero de persona a persona (P2P) en WhatsApp. Los usuarios de WhatsApp en Brasil ahora pueden agregar su tarjeta Visa para configurar una cuenta y utilizar esta función. Las tecnologías de Cloud Token de Visa y la solución de pagos en tiempo real Visa Direct, proporcionan funcionalidades de seguridad de categoría mundial que permiten a los usuarios de WhatsApp enviar y recibir dinero de parte de familiares y amigos de forma rápida y segura en el popular servicio de mensajería global.

«Ya sea para dividir la cuenta entre amigos en un restaurante o enviar dinero a un familiar, los usuarios de WhatsApp ahora pueden hacer transferencias seguras de persona a persona a sus amigos y familiares en cualquier lugar de Brasil», dijo Fernando Teles, director general de Visa Brasil. «Los consumidores locales nos están diciendo de primera mano que la seguridad y la privacidad son fundamentales al pensar en enviar pagos móviles a amigos y familiares. En Visa también valoramos estos atributos. La tecnología de Tokens de Visa proporciona la seguridad mejorada con la que pueden contar los consumidores de Brasil para realizar sus pagos digitales, protegiendo y eliminando información de pago confidencial, y convirtiendo los datos de los consumidores en tokens».

Según un estudio reciente de Visa realizado por Morning Consult¹, la seguridad y la privacidad son factores fundamentales para los consumidores al enviar dinero a amigos y familiares. Entre siete atributos —practicidad, costo, facilidad de uso, privacidad, confiabilidad, seguridad y velocidad— la seguridad y la privacidad recibieron el mayor puntaje de importancia para pagos móviles. El 83% de las personas que respondió la encuesta dijo que la seguridad es muy importante y una cantidad similar (80%) indicó que la privacidad también es fundamental. Adicionalmente, dado que el 98% de los adultos mayores de 18 años comentó que usa WhatsApp a diario, la nueva funcionalidad de pagos ofrecida en la aplicación podría tener un impacto enorme en el futuro de los pagos en Brasil. En particular, los tarjetahabientes de Visa expresaron su interés en hacer transferencias en WhatsApp: el 79% de los encuestados indicó estar interesado en usar la aplicación para hacer transferencias rápidas de persona a persona. Además, según la encuesta, el grupo mayores de 65 años es el más interesado en pagar a través de WhatsApp (75%).

Dado que la seguridad es uno de los factores que más preocupa a los consumidores en Brasil y en todo el mundo, la tokenización se ha convertido en una de las maneras más eficaces de evitar fraudes y posibilitar experiencias de pago digital más fáciles y seguras. De hecho, en la actualidad, más del 60% de las credenciales de pago de Visa en América Latina y el Caribe están listas para ser tokenizadas. Pagos en WhatsApp son posibles gracias a la innovadora tecnología de Cloud Token de Visa, donde las transacciones se protegen reemplazando la información confidencial del tarjetahabiente por un token o identificador digital único que se puede guardar de forma segura en la nube.

«Pagos en WhatsApp aprovechan dos tecnologías muy importantes de Visa: Cloud Tokens y Visa Direct. Esta es la primera vez que implementamos estas dos plataformas juntas, lo cual marca el inicio de implementaciones similares en otros lugares del mundo», dijo Rubén Salazar, líder global de Visa Direct. «Visa Direct es una opción moderna para enviar y recibir dinero en tiempo real, y estamos viendo cómo la plataforma va creciendo en todo el mundo, con 3,5 mil millones de transacciones a nivel mundial realizadas en el año fiscal 2020. En América Latina y el Caribe, las transacciones con Visa Direct procesadas durante el año fiscal 2020 aumentaron más de 20 veces en comparación con el año anterior, en gran parte impulsadas por el crecimiento de las transferencias de persona a persona en la región», agregó.

“Estamos entusiasmados con la disponibilidad de esta función. Facilitar el envío y la recepción segura de dinero no podría ser más importante en este momento, ya que no solo disminuye la exposición de las personas a la pandemia, sino que también ayuda a las personas a mantenerse conectadas, amplía el acceso a los servicios financieros y permite que más personas participen en la economía digital”, dijo Matt Idema, director de operaciones de WhatsApp.

Más tranquilidad para los consumidores

A medida que la gente opta cada vez más por el comercio digital, los tokens se están convirtiendo en una de las principales apuestas de la industria para reforzar la seguridad de los pagos, combatir el fraude y eliminar la fricción en el proceso de pago. Tanto emisores como comercios reconocen las muchas ventajas que resultan de proteger los pagos con tokens. El beneficio clave de esta tecnología es que las credenciales personales de la tarjeta nunca quedan expuestas durante todo el proceso de compra y permanecen completamente protegidas. Además, los tokens vinculados a dispositivos móviles extraviados o robados pueden volver a emitirse instantáneamente, sin necesidad de cambiar el número de cuenta principal del consumidor o reemitir la tarjeta de plástico.

Los tokens también se pueden restringir a ambientes y casos de uso específicos, lo que ayuda a reducir la posibilidad de fraude y, en consecuencia, a optimizar las tasas de autorización de transacciones. Por ejemplo, si un estafador intenta usar un token asignado a un dispositivo móvil para una compra en línea, la transacción se marcará inmediatamente como fraudulenta y será denegada. También es importante notar que los tokens no son reversibles, por lo que la información se vuelve inútil si un tercero accede a los datos.

Como líder en el espacio de pagos digitales, el compromiso de Visa es acelerar la adopción de soluciones de tokenización en Brasil y en otros lugares del mundo, ya que permiten a los consumidores, bancos, comercios y al ecosistema de pagos más amplio aumentar la cantidad de autorizaciones, impulsar la innovación y crear experiencias de comercio digital mejores y más seguras.

Referencias:

[1] Esta encuesta fue realizada por Morning Consult bajo encargo de Visa en marzo de 2021 entre una muestra de 1000 adultos en Brasil. Las entrevistas se realizaron en línea. El grupo de encuestados reflejó la población en general para garantizar la representación en cuanto a edad, género, educación y región. Los resultados de la encuesta completa tienen un margen de error de +/- 3 puntos porcentuales.

Vía LLYC