SONDA impulsa estrategias de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial

• Expertos de SONDA y su aliado Segura analizaron cómo la inteligencia artificial ha transformado el perímetro de seguridad tradicional, exigiendo modelos de acceso dinámicos y análisis conductual.

(30/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- SONDA, empresa referente en transformación digital en la región, participó por cuarto año consecutivo en el VI Congreso Internacional de Ciberseguridad, Protección de Datos, Prevención de Fraudes y Seguridad Física. El evento, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) del 18 al 20 de marzo, sirvió como plataforma para analizar los desafíos de protección en un ecosistema financiero y tecnológico cada vez más influenciado por la inteligencia artificial (IA).

La identidad como nuevo perímetro de seguridad

Durante el encuentro, la compañía contó con la participación de su socio estratégico Segura. Iván Rosales, Territory Manager LATAM de dicha firma, dictó la conferencia “Identidades Blindadas: Protegiendo las ‘Llaves del Reino’ en la Era de la IA”. Rosales explicó que en el contexto actual los atacantes han dejado de realizar hackeos tradicionales para enfocarse en el acceso mediante credenciales robadas. Según el experto, esta realidad exige que las organizaciones evolucionen hacia modelos de acceso dinámicos y análisis de comportamiento para proteger sus activos críticos sin generar fricciones en la operación.

Enfoque integral y consultivo

Guillermo Samudio, especialista en seguridad digital para SONDA Panamá y Guatemala, subrayó que la presencia de la empresa en este congreso refuerza su posicionamiento en el mercado regional. Samudio señaló que las organizaciones modernas no solo requieren herramientas tecnológicas puntuales, sino un acompañamiento basado en consultoría. Este enfoque permite a las empresas evaluar su nivel de madurez, gestionar riesgos de manera proactiva y diseñar arquitecturas resilientes que estén alineadas con las amenazas digitales contemporáneas.

Alianzas estratégicas para la transformación segura

La colaboración entre ambas empresas busca combinar la capacidad de innovación con una implementación robusta para ayudar al sector financiero a enfrentar la desaparición del perímetro de seguridad tradicional. Con su propuesta de valor centrada en la protección de identidades y la gestión de riesgos en entornos impulsados por IA, la compañía reafirmó su papel como aliado estratégico para garantizar una transformación digital que sea, además de innovadora, sostenible y segura para sus socios y clientes.

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