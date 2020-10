Sony presenta la cámara Alpha 7C y un nuevo objetivo con zoom, el sistema de cámara full frame más compacto y ligero del mundo

(15/Oct/2020 – web) Panamá.- Sony anunció varias novedades en su impresionante gama de productos de imagen: la cámara full frame más pequeña y ligera1 del mundo capaz de ofrecer un rendimiento sin concesiones, AF avanzado (enfoque automático), vídeo 4K2 de alta resolución y más. Combinado con el objetivo con zoom3 FE 28-60mm F4-5.6 más pequeño y ligero del mundo, esta versátil combinación brinda experiencias como ninguna otra, maximizando la portabilidad y versatilidad sin sacrificar la potencia de sus imágenes full-frame. El flash HVL-F28RM permite ampliar tus horizontes fotográficos gracias a su cuerpo excepcionalmente compacto y un control inteligente de la intensidad de la luz vinculado a la detección facial de la cámara4.

“Una vez más cimentados en los requerimientos de los consumidores, seguimos creando las mejores herramientas posibles” comenta Angelo Marconi gerente de Imagen digital en Sony Latinoamérica “Hemos logrado incorporar los principales desarrollos tecnológicos en el sistema de cámara y lente más compacto y liviano del mundo. La Alpha 7C junto al nuevo lente estándar zoom FE 28-60mm F4-5.6, se convierte en la cámara ideal para los creadores de contenido que buscan versatilidad y movilidad sin perder la calidad de imagen que solo un sistema full frame puede ofrecer” afirmó.

Nueva Alpha 7C: rendimiento full-frame sin concesiones en un diseño compacto

La nueva Alpha 7C combina la calidad de imagen full-frame de Sony, AF de última generación y las versátiles funciones de grabación de vídeo en un diseño increíblemente ligero y compacto. La nueva cámara cuenta con un sensor CMOS Exmor R™ retroiluminado full-frame 35mm de 24,2 MP (aprox. efectivos) y un procesador de imágenes BIONZ X™ que ofrece alta sensibilidad, resolución excepcional, amplio rango dinámico de 15 pasos5 y procesamiento de datos de imagen a alta velocidad.

Con un tamaño de solo 124,0mm x 71,1 x 59,7 mm (4,9 x 2,8 x 2,2 pulgadas) y un peso de solo 509 g (18 oz)6, la Alpha 7C tiene un tamaño y peso similar a una cámara APS-C7, al pesar solo un 1 por ciento más que la Alpha 6600. La Alpha 7C logra el cuerpo compacto más pequeño y ligero del mundo a través de un sistema de estabilización mejorado de 5 ejes en el cuerpo, unidades de obturación mejoradas y la utilización de una construcción monocasco como la que a menudo se usa en las carrocerías de automóviles y aviones.

Calidad de imagen full-frame excepcional

La nueva Alpha 7C de Sony combina una alta resolución con un bajo nivel de ruido para ofrecer una excelente calidad de imagen con cualquier sensibilidad, y una calidad de imagen asombrosa para captar fotografías y vídeos cotidianos de naturaleza, retratos, deportes, fotografía callejera y más. El ISO estándar se extiende hasta 51.200 y se puede ampliar a ISO 50-204.8008 para capturas en entornos con poca luz con poco ruido. La Alpha 7C también admite procesamiento de 16 bits9 y salida RAW de 14 bits para conseguir unos degradados naturales.

Enfoque automático avanzado

Usando funciones activadas por IA (inteligencia artificial), el Real-time Tracking de la Alpha 7C10 mantiene automáticamente un enfoque preciso mientras el botón del obturador está semi presionado. Además, ahora se puede asignar “Tracking On + AF-On” a una tecla personalizada y se puede activar de una vez al pulsar el botón AF-ON. Es más, se puede especificar el sujeto deseado con solo tocarlo en el monitor cuando se haya activado a través del menú la opción “Touch Tracking” y está disponible tanto para imágenes fijas como para vídeos. Las funciones AF de la Alpha 7C también incluyen Real-time Eye AF para enfocar de manera rápida y precisa11 tanto humanos como animales12. Al usar Real-time Tracking (mientras “Face/Eye Priority in AF” está activado) con un sujeto humano, el ojo y el rostro del sujeto se detectarán y se fijarán en tiempo real con una precisión extremadamente alta.

Funciones de vídeo mejoradas

La lectura full-pixel full-frame sin necesidad de agrupar píxeles hace posible capturar más del doble13 de la cantidad de datos necesaria para el vídeo 4K (QFHD: 3840 x 2160)3 que luego se sobremuestrea para producir metraje 4K de alta calidad con un detalle y profundidad excepcionales. Además, la Alpha 7C admite perfiles HDR (HLG14) y S-Log/S-Gamut, cámara lenta y rápida, grabación full HD de alta velocidad a 120 fpsiii y otras funciones de vídeo avanzadas para ofrecer más libertad creativa. Además, la Alpha 7C cuenta con Real-time Eye AF (para humanos) para grabar vídeos. El ojo se rastrea de forma automática con alta precisión y fiabilidad para que te puedas concentrar en el contenido en vez de en el enfoque.

Diseñado para un manejo fiable

La Alpha 7C se ha diseñado pensando en el usuario. La pantalla LCD táctil tiene un gran tamaño de 3 pulgadas y aproximadamente 921.000 puntos, lo que proporciona una visibilidad óptima incluso en condiciones exteriores brillantes, y soporta funciones táctiles. También es resistente al polvo15 y la humedad para satisfacer las necesidades de disparo en entornos complejos.

Nuevo FE 28-60mm F4-5.6: el objetivo full-frame con zoom más pequeño y ligero del mundo4 con alta calidad de imagen

El nuevo FE 28-60mm F4-5.6 ofrece el factor de forma más pequeño y ligero del mundo4 en un objetivo con zoom estándar, brindando un alto rendimiento óptico que logra representar la alta resolución del full-frame en toda la imagen. La disposición óptima de sus 3 elementos asféricos suprime de forma eficaz las aberraciones en todo el rango del zoom y logra una alta resolución de esquina a esquina. Una distancia mínima de enfoque de 30 cm (0,99 pies) (gran angular) a 45 cm (1,48 pies) (telefoto) ofrece la posibilidad de realizar primeros planos, lo que la hace perfecta para el uso diario o para hacer vlogs con un gimbal o un grip.

Con un peso de 167 g (5,9 oz) y 66,6 mm de diámetro x 45 mm (2,6 pulgadas de diámetro x 1,8 pulgadas), junto con su óptimo diseño mecánico y óptico que presenta una estructura retráctil, el FE 28-60mm F4-5.6 logra un tamaño compacto y una ligereza sin igual, lo que permite a los usuarios llevarlo fácilmente en todo momento. A pesar de su tamaño compacto y peso ligero, el FE 28-60mm F4-5.6 es resistente al polvo y la humedad15 y acepta una gran variedad de filtros de 40,5 mm.

Nuevo HVL-F28RM: flash compacto con control de la intensidad de luz vinculado con la detección facial de la cámara[v]

El HVL-F28RM es un flash compacto diseñado para combinar con las cámaras mirrorless de Sony, para conseguir un sistema compacto y manejable, y ofrecer el tipo de rendimiento fiable y estable que solo un producto Sony genuino puede brindar. En comparación con el HVL-F32M, el HVL-F28RM presenta una reducción del volumen del 12% y una reducción del peso del 7%.

El HVL-F28RM ofrece una salida de luz constante GN2816, una distribución de luz optimizada y un rendimiento de flash continuo que no interrumpirá tu trabajo, así como una comunicación inalámbrica por radio estable con control multi flash.

Un “pie metálico para zapato con marco lateral resistente” de nuevo desarrollo que también aloja los contactos eléctricos de la unidad, ofrece mejor resistencia a los golpes e impactos en cualquier dirección. El pie Multi Interface está fabricado en metal para mayor resistencia. El HVL-F28RM también cuenta con un diseño resistente al polvo y la humedad15.

El ángulo del flash también se puede configurar según sea necesario mediante pasos de 0, 20, 40, 60, 80 y 120 grados para facilitar su posicionamiento. Cuando se utiliza como transmisor, el HVL-F28RM puede controlar hasta 15 unidades de flash y/o receptor en 5 grupos17 a distancias de hasta 35 metros18 para un control de iluminación y una versatilidad extraordinarios. El HVL-F28RM funciona con dos pilas AA (LR6) alcalinas o baterías de NiMH. Un par de pilas alcalinas nuevas puede proporcionar energía para hasta 110 flashes continuos (flash manual 1/1 con pilas alcalinas).

Precio y disponibilidad

La nueva cámara compacta full-frame Alpha 7C estará disponible en noviembre de 2020 en Latinoamérica. El nuevo objetivo con zoom FE 28-60mm F4-5.6 estará disponible a primeros de enero de 2021. El nuevo kit que incorpora la nueva cámara compacta full-frame Alpha 7C y el objetivo con zoom FE 28-60mm F4-5.6 estará disponible en octubre de 2020 y el nuevo flash HVL-F28RM estará disponible en noviembre de 2020. (disponibilidades varian según país)

Referencias

1. Entre las cámaras digitales de objetivos intercambiables full-frame con mecanismo óptico de estabilización de imagen en el cuerpo, a fecha de septiembre de 2020. Encuesta de Sony.

2. Requiere una tarjeta SDHC/SDXC de clase 10 o superior para la grabación de vídeos en formato XAVC S. Requiere velocidad UHS clase 3 o superior para la grabación a 100 Mbps.

3. Comparado con los objetivos intercambiables para cámaras digitales full-frame de 35 mm, a fecha de septiembre de 2020. Encuesta de Sony.

4. Esta función solo es compatible con la Alpha 7C a partir de septiembre de 2020

5. Al hacer fotografías. Condiciones de prueba de Sony

6. Con batería y tarjeta de memoria incluidas.

7. En comparación con el tamaño de la Alpha 6600, 120,0 mm x 66,9 mm x 59,0 mm y un peso de 503 g (con batería y tarjeta de memoria incluidas).

8. ISO ampliable a 50 – 204.800 para fotografías, 100 – 102.400 para vídeo.

9. Limitado a 12 bits cuando se usa RAW comprimido para el disparo continuo, BULB o cuando la reducción de ruido de exposición prolongada está en [ON].

10. «Tracking» en el menú.

11. Disponible solo en fotografías.

12. No se podrá enfocar correctamente a ciertos sujetos en ciertas situaciones.

13. Grabación a 24p. Aprox. 1.6x a 30p.

14. Las imágenes HDR (HLG) se pueden ver conectando la cámara directamente a un televisor Sony que admita la reproducción HDR (HLG).

15. No se garantiza que sea 100 % resistente al polvo y a la humedad.

16. 50 mm con ISO 100, en metros

17. En modo de flash de grupo. 3 grupos (AC) en TTL o modo flash manual.

18. Pruebas internas de Sony.