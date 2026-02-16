Speedtest Connectivity Report Panamá H2 2025: MasMovil lidera el mercado de conectividad

Desempeño tecnológico en Panamá destaca en el último Speedtest Connectivity Report del 2025

• Panamá registra un crecimiento sostenido en la penetración de internet fijo, alcanzando un récord de usuarios y mejoras en la latencia según los datos de Speedtest.

(16/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El reciente informe Speedtest Connectivity Report Panamá correspondiente al segundo semestre (H2) de 2025 confirma la solidez de la infraestructura digital del país, con MasMovil consolidándose como el proveedor líder en rendimiento. Los datos de Ookla indican que la operadora logró los puntajes más altos en velocidad de descarga y carga, superando a sus competidores en las métricas clave de conectividad tanto para redes fijas como móviles.

Liderazgo en el mercado de banda ancha y móvil

De acuerdo con los resultados del análisis, MasMovil obtuvo un puntaje de conectividad sobresaliente (Speedtest Connectivity Score), impulsado por una velocidad media de descarga que lidera el mercado local. En el segmento móvil, la operadora registró un desempeño superior en consistencia y latencia, factores determinantes para la experiencia del usuario en aplicaciones de alta demanda. Por su parte, competidores como Tigo mantienen una presencia relevante, aunque los indicadores de velocidad máxima favorecieron al operador dominante durante este periodo.

El reporte subraya que Panamá ha alcanzado un récord en la adopción de internet fijo, con una penetración que escala al 51% de los hogares. El uso de tecnologías como la fibra óptica (FTTx) continúa en ascenso, consolidándose como la segunda tecnología de acceso más importante después del HFC (cable módem). Esta evolución tecnológica ha permitido que la velocidad media del país muestre una tendencia al alza, mejorando significativamente la capacidad de respuesta de las redes nacionales.

Desempeño regional y experiencia del usuario

A nivel geográfico, las provincias de Panamá y Chiriquí se mantienen como las regiones con los mejores índices de rendimiento según el Speedtest Connectivity Report Panamá. Los usuarios en estas zonas reportaron las latencias más bajas y las mayores velocidades de navegación. El informe concluye que, a pesar de la competencia en el sector, la inversión en redes de nueva generación ha sido el motor principal para mantener la estabilidad del servicio en un entorno de creciente demanda digital.

