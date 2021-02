Tablets: Una herramienta adecuada para cada Freelancer

Las Tablets las puedes llevar donde quieras sin mucho esfuerzo, es el intermedio perfecto entre teléfono y computadora que te hará lucir como todo un profesional

(25/Feb/2021 – web) Panamá.- Hoy en día muchos profesionales les ha tocado asumir retos que los ponen a prueba, ser libres económicamente y profesionalmente es algo que al parecer en muchos de ellos genera una especie de tranquilidad y autonomía, pero ser un profesional independiente va más allá de solo manejar tu tiempo y espacio, es depender 100 % de ti mismo, por lo que es una gran responsabilidad.

Como freelancer, te toca ocuparte de múltiples tareas: no solo de tu trabajo en sí, sino también de conseguir clientes, fidelizarlos, actualizar tu web y tus contenidos en redes sociales, la contabilidad etc. Y no siempre es fácil. Por suerte, hoy en día existen múltiples herramientas y dispositivos en el mercado que te pueden ayudar a gestionar mejor todas esas tareas que se salen de tu actividad concreta.

Tomando en cuenta los dispositivos, lo más probable es que la base de tu trabajo sea desde casa, donde tendrás una computadora de escritorio o una computadora portátil que usarás para trabajar. Pero si eres un profesional freelance que requiere mucha parte de su tiempo en viajar y salir a reuniones con clientes, tener una laptop de dimensiones grandes y pesada podría ser una ardua tarea que dificulta el desempeño laboral.

Existen en el mercado tablets muy livianas, que son fáciles de transportar y, en general, no implica tratar de encontrar un asiento con una mesa y una toma de corriente, y logísticamente son mucho más fáciles de usar.

También son excelentes para poder ocuparse de los asuntos laborales cuando se está lejos del escritorio, incluso si es solo cuando está descansando frente al televisor por la noche, pero quiere estar atento a su correo electrónico.

Si eres un profesional independiente y estás en la búsqueda de ese Tablet ideal para tus actividades profesionales se recomienda dentro de la gama de MatePad, de la serie T de HUAWEI, la MatePad T8, La MatePad T10 y la MatePad T10s equipadas con la última tecnología, perfectas en peso y tamaño, son ergonómicas para un mejor agarre, versátiles con un potente rendimiento, las MatePad las puedes llevar donde quieras sin mucho esfuerzo, es el intermedio perfecto entre teléfono y computadora que te hará lucir como todo un profesional.

Si eres un trabajador independiente y estás buscando esa tablet recomendada, acercarte a la tienda exclusiva de HUAWEI en Multiplaza de lunes a viernes en horario de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, para que veas las mejores opciones.

Vía Another