Technovation Girls Panamá 2026 impulsa soluciones tecnológicas lideradas por jóvenes

El evento nacional destacó el talento de estudiantes que, mediante el uso de la tecnología, buscan resolver problemáticas críticas en sus comunidades con el apoyo de mentoras y aliados estratégicos.
Jóvenes presentan proyectos de impacto social en el evento nacional Technovation Girls Panamá
• Un total de 270 niñas y jóvenes panameñas desarrollaron propuestas tecnológicas enfocadas en salud mental, medio ambiente y educación durante la cuarta edición del programa.
(09/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este sábado se llevó a cabo el cuarto Evento Nacional de Technovation Girls Panamá, una iniciativa global de emprendimiento tecnológico diseñada para que niñas y jóvenes identifiquen problemas comunitarios y creen soluciones innovadoras. En esta edición, 270 participantes de entre 8 y 18 años, junto a 50 mentoras voluntarias, completaron un proceso de formación de varios meses centrado en el desarrollo de aplicaciones y el análisis del entorno social.
Enfoque en problemáticas sociales y bienestar
Los proyectos presentados en esta convocatoria reflejan las preocupaciones actuales de la juventud panameña. Las propuestas se concentraron en áreas fundamentales como la salud mental, el bienestar y la seguridad. Asimismo, se destacaron iniciativas dedicadas al medio ambiente, la sostenibilidad, la educación y el acceso a oportunidades en las disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), además de la inclusión social y la participación ciudadana.
El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), enfatizó durante su intervención que Panamá y el mundo requieren una mayor presencia femenina en las áreas científicas y tecnológicas. El Dr. Ortega Barría instó a las jóvenes a continuar liderando iniciativas que transformen sus comunidades mediante el diseño de proyectos científicos e inventos que cambien vidas.
Fortalecimiento de la red de apoyo y alcance nacional
El programa es ejecutado por la Senacyt con el respaldo de la Fundación Ciudad del Saber. En su cuarto año de implementación, se ha consolidado como un modelo de aprendizaje comunitario que utiliza espacios físicos seguros para la experimentación. La Red de Rincones Clubhouse, la Junta Comunal de Juan Díaz, la Universidad Santa María la Antigua (USMA) y diversos centros educativos facilitaron la creación de estos proyectos.
La participación se extendió a provincias como Los Santos, Herrera, Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé mediante una modalidad virtual, garantizando un alcance nacional. El evento, realizado en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, inició con el panel titulado “Problemas que importan”, donde profesionales compartieron sus experiencias en sectores de alto impacto.
Hacia la competencia global en India
Durante la jornada, las niñas presentaron sus soluciones en una competencia de pitch ante un jurado compuesto por profesionales de Women in Tech. Esta evaluación es clave para seleccionar a los equipos que avanzarán a la siguiente fase. Los equipos que resulten semifinalistas representarán al país en la competencia global de Technovation Girls, donde interactuarán con participantes de más de 60 naciones y optarán por un cupo en la final internacional, cuya sede será India.
Más allá del ámbito competitivo, la iniciativa reafirma su compromiso con el desarrollo del pensamiento crítico y la confianza en las jóvenes panameñas, vinculándolas directamente con la resolución de los desafíos que afectan su entorno.
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