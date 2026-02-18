Desafíos de la digitalización y su impacto en la continuidad operativa en Centroamérica

La tecnología como pilar estratégico para la continuidad operativa industrial

• El enfoque de la digitalización industrial debe migrar de la simple acumulación de datos hacia una plataforma unificada que garantice la estabilidad de la producción.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La presidenta del Clúster de Schneider Electric en Centroamérica, María José Bazo, destaca que en el entorno industrial actual la tecnología debe ser la principal aliada de la continuidad operativa. Según la experta, el problema recurrente en las plantas no es la falta de sensores o datos, sino que la información crítica suele llegar tarde, incompleta o a la persona equivocada, transformando incidentes menores en paros no planificados y costos inesperados.

El reto de la fragmentación de datos

Bazo señala que, durante años, las industrias en Centroamérica han impulsado la digitalización como un fin en sí mismo. Sin embargo, tener más datos no ha garantizado decisiones más rápidas. Muchas plantas operan con sistemas de distintas generaciones y equipos que no se comunican entre sí, lo que fragmenta la información entre departamentos de operaciones y mantenimiento.

Esta desconexión provoca que las alarmas críticas se pierdan entre cientos de señales y que los diagnósticos tomen horas. En mercados con márgenes ajustados, estas fricciones aumentan la vulnerabilidad de las empresas. La directiva propone que la solución no es sumar más sistemas, sino conectarlos mejor mediante software que unifique el contexto operativo sin necesidad de reemplazar la infraestructura existente.

Beneficios de una plataforma unificada

Cuando se implementa una plataforma que conecta equipos antiguos con aplicaciones modernas, se logran tres resultados concretos para la continuidad operativa:

• Reducción del trabajo manual: Se eliminan reportes hechos a mano y búsquedas dispersas en correos o pantallas.

• Aceleración de la respuesta: Permite detectar anomalías antes de que escalen y priorizar lo crítico.

• Fortalecimiento operativo: Se estandarizan los procesos diarios y se evita que el conocimiento dependa de pocas personas.

Bazo ejemplifica que una pequeña desviación en la vibración o presión, analizada en conjunto con los turnos de producción y calidad, funciona como una señal temprana para corregir a tiempo en lugar de reaccionar ante una crisis mayor.

Eficiencia energética y competitividad regional

La presidenta del Clúster resalta que en Centroamérica la capacidad de anticipar fallos es una ventaja competitiva debido a la sensibilidad de las cadenas de suministro. Además, cita datos de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica que indican un crecimiento del 4.36% en el consumo eléctrico regional durante 2024, lo que aumenta la presión sobre los costos.

Bazo concluye que la eficiencia energética debe integrarse a la operación diaria para identificar equipos con consumo excesivo y ajustar horarios sin comprometer la producción. El éxito de la digitalización debe medirse por resultados tangibles: estabilidad, velocidad de respuesta y, fundamentalmente, la resiliencia de la continuidad operativa del negocio.